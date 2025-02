Basket Serie B Nazionale. La San Giobbe Chiusi cerca il decimo sigillo a Chieti. Coach Zanco non si fida: "E’ una partita molto insidiosa»

San Giobbe Chiusi in campo a Chieti per la ventisettesima giornata del campionato di Serie B Nazionale. Dopo nove vittorie consecutive i Bulls vanno a caccia della decima, contro un avversario che due settimane fa sembrava sull’orlo dell’abbandono del torneo e che ha perso tre giocatori accasati altrove negli scorsi giorni. Coach Zanco (nella foto) però non vuole cali di attenzione: "Si tratta di una partita difficile e insidiosa – ha detto l’allenatore nella conferenza della vigilia –. Sappiamo le difficoltà che sta attraversando Chieti in questo periodo. Hanno perso tre giocatori importanti, ma hanno dimostrato anche con Montecatini, nonostante si fossero allenati sostanzialmente un giorno e mezzo e con una squadra con roster ridotto, di rimanere in partita per più di venti minuti".

Settimana di allenamenti con qualche piccolo problema in casa biancorossa: "Qualche acciacco c’è – ha aggiunto Zanco –, ma la settimana è andata abbastanza bene. Forse da un punto di vista mentale un minimo di rilassatezza c’è stato, ma non tanto da un punto di vista mentale, forse un po’ da un punto di vista fisico, però ci prepariamo anche ad affrontare tre settimane di fuoco dopo la partita di Chieti, dove si giocherà praticamente ogni tre giorni a parte il rinvio con Ruvo che si inserisce subito dopo. Sostanzialmente c’è anche inconsciamente un minimo di riposo e di gestione delle proprie energie per arrivare pronti a questo tour de force prima della pausa della Coppa Italia. Giocheremo tante partite importanti, tante partite con le squadre che sono sopra di noi. Quindi dobbiamo arrivare veramente nella migliore condizione fisica e mentale".

Sarà una partita ricca di insidie: "Chieti è una squadra molto tattica, una squadra che cerca di gestire il ritmo, che cerca cambi di difese tra uomo, zona, pressing, di mettere in confusione gli avversari e di abbassare i ritmi della gara. Noi dobbiamo cercare di non farci condizionare da questo, dobbiamo continuare ad avere la testa e la lucidità di riuscire a coinvolgerci, a cercare i nostri punti di forza in attacco e difensivamente provare a non far accendere Chieti sia a livello di squadra che a livello magari di pubblico e in campo aperto". Palla a due alle 18, arbitrano Lanciotti e Antimiani.