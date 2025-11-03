Basket Serie B Nazionale. La San Giobbe Chiusi ci prova a Imola. Coach Zanco avverte: "Partita difficile!. Dovremo essere molto solidi in difesa»

"Ci aspetta una partita difficile, in un campo ostico. Imola è una squadra che ha fatto vedere grandi cose in questi mesi: è una squadra molto fisica, con un allenatore che non ha bisogno di presentazioni come Luca Dalmonte. Quindi anche tecnicamente e tatticamente molto preparata".

Con queste parole coach Nicolas Zanco (nella foto) ha presentato la partita che questa sera alle 20,30 la sua Umana San Giobbe affronta in casa dell’Andrea Costa Imola (Morassutti di Gradisca d’Isonzo, Gallo di Monselice e Angelo Iaia di Belluno gli arbitri).

Chiusi vuole dare continuità ai propri risultati. "Dovremo essere pronti e fare una partita solida, soprattutto da un punto di vista difensivo – ha detto ancora coach Zanco –. A livello fisico non stiamo così bene. A dire la verità abbiamo un po’ di acciacchi e stiamo facendo fatica ad allenarci con continuità – ha sottolineato il tecnico dei Bulls –. Dovremo centellinare le energie per riuscire ad arrivare al meglio alla partita, però probabilmente non riusciremo ad essere preparati come vorremmo. Questa però non deve essere una scusa. È chiaro che quando si gioca ogni tre giorni bisogna anche andare a ritrovare le proprie sicurezze e andare a fare quelle cose su cui abbiamo avuto modo di lavorare nella fase di preparazione alla stagione, che per noi è stata molto lunga. Ci aspettano due trasferte difficili, sia Imola che Ravenna, però possiamo andare con la testa molto più libera rispetto a mercoledì contro Quarrata, contro cui dovevamo portare a casa i due punti a tutti i costi. I tifosi? Li aspettiamo sempre più che volentieri per poter sentire il loro supporto e per caricarci insieme a loro – ha concluso Zanco -. La trasferta non è comoda, però speriamo che questo weekend di festa, possa allungarsi di un giorno in più per stare insieme ai ragazzi il più possibile e sostenere la squadra".

