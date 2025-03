Basket Serie B Nazionale. La San Giobbe Chiusi vive una serata da dimenticare. Non funziona niente e Montecatini vince in scioltezza

MONTECATINI 87 CHIUSI 60

HERONS MONTECATINI: Mastrangelo, Benites Vicente 5, Kupstas 7, Chiera 6, Aminti, Natali 2, Trapani 16, Arrigoni 6, Dell’Uomo 11, Giannozzi 2, Sgobba 28, Paesano 4. Allenatore Barsotti. CHIUSI: Criconia 10, Ceparano 2, Renzi 16, Longetti, Fall 2, Chapelli 5, Fazioli, Ius, Gravaghi 2, Raffaelli 7, Rasio 16. Allenatore Zanco. Arbitri: Secchieri, De Rigo. Parziali: 26-21, 48-28, 67-48.

MONTECATINI – Una serata no, di quelle che possono capitare. La San Giobbe Chiusi (nella foto Rasio) esce pesantemente sconfitta (87-60) dal PalaTagliate di Lucca, casa per questa stagione degli Herons Montecatini. Non funziona praticamente nulla dopo il buon avvio di gara, con i padroni di casa che piazzano a cavallo tra finire del primo periodo e parte centrale del secondo un parziale di 27-6 che cambia completamente il volto della partita. Esordio in maglia biancorossa per Filippo Fazioli, arrivato in settimana per prendere il posto dell’infortunato Baldi: per l’ex Crema quattordici minuti in campo, nessun punto segnato (0/1 da due, 0/1 da tre). Come detto, la partita era iniziata in modo promettente, con Renzi a far la voce grossa in area, Criconia e Raffaelli precisi da tre: dopo pochi istanti è +9 Bulls (12-3). Si mette in moto Sgobba che piazza 11 punti, quindi Chiera firma il canestro del primo vantaggio termale (17-16). Renzi da tre rimette Chiusi avanti, ma sarà l’ultima volta in cui il tabellone pende dal lato esterno. Chiera pareggia e controsorpassa, Trapani apre il fuoco dalla lunga distanza (24-19). È l’inizio del parziale che prende ulteriore forma nel secondo periodo, con i Bulls in rottura prolungata sui due lati del campo. Gioco da tre punti di Dell’Uomo, triple di Kupstas e Benites Vicente, quindi altra fucilata di Sgobba e solita incursione di Trapani: 46-25 per Montecatini, con Chiusi incapace di reagire. Il margine tra le due squadre tocca anche le ventiquattro lunghezze quando Trapani converte un’azione di canestro e fallo per il 61-37. In un paio di situazioni nel quarto periodo Chiusi torna a -17, ma Montecatini gestisce senza patemi l’ampio divario, riallungandolo ancora a ventiquattro punti (76-52). Non resta che attendere la conclusione, con Sgobba che brucia ancora la retina dalla lunga distanza per il +25.