Basket Serie B Nazionale. La San Giobbe Chiusi pensa al futuro. Conferme importanti con l’obiettivo di fare bene nella prossima stagione

In casa San Giobbe Chiusi, dopo la dolorosa l’eliminazione nel play-in, si lavora con la testa rivolta al prossimo campionato per essere ancora più competitivi. In questa direzione vanno le conferme con tanto di rinnovi pluriennali di coach Zanco e del play maker Raffaelli visto che per entrambi nei giorni scorsi è arrivata l’estensione fino al 2028. "Sono molto contento del rinnovo di Raffaelli, una volta seduti a parlare ci abbiamo messo un attimo a trovare l’accordo – aveva detto il presidente della San Giobbe, Giuseppe Trettel -. La permanenza di quello che ormai è un nostro simbolo, testimonia ancora una volta quanto questo progetto sia radicato". Nelle idee del club c’è quella di provare a confermare buona parte del gruppo di questa stagione partendo da quei giocatori che hanno avuto più minutaggio: potrebbero rimanere anche Renzi e Rasio, altri due pilastri della roster di Zanco. Per entrambi potrebbero esserci novità a breve visto che la società sta valutando di esercitare l’opzione di rinnovo. Più difficile che resti Gravaghi, le cui ottime prestazioni lo hanno messo nel mirino di alcuni club di A2. Il prodotto del vivaio dell’Olimpia Milano potrebbe quindi lasciare Chiusi per salire al piano superiore. Da valutare invece, tornando a coach Zanco è la composizione del suo staff: i due assistenti di questa stagione, Pancotto e Semplici, potrebbero infatti decidere di provare nuove esperienze. Sulla squalifica di due giornate dell’Estra Forum al momento non ci sono novità. La decisione su dove giocare le prime due gare casalinghe del prossimo campionato sarà infatti presa più avanti. Restano sullo sfondo le opzioni di Colle Val d’Elsa e Siena (che era stata scartata per la contemporaneità con il Giro d’Italia in caso di accesso alla post season) così come di Firenze e Perugia.