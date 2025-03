Basket serie B Nazionale. La fiducia di Vecchi:: "Andrea Costa, il gioco c’è. Dobbiamo essere più concreti»

Quattro sconfitte di fila, le evidenti difficoltà a concretizzare in attacco e una classifica da sbloccare al più presto. Non è un periodo facile per l’Andrea Costa. Coach Federico Vecchi, dopo cinque gare in 16 giorni, ora avrà a disposizione un mese di marzo con impegni più diradati (senza infrasettimanali e con lo stop per la Coppa nel weekend del 16) e l’opportunità di trarre il miglior profitto possibile dal lavoro in palestra.

Anche perché, a sette giornate dalla fine del campionato, resta l’urgenza di racimolare punti e rimettere fieno alla classifica, dal momento che lo sguardo, che fino a qualche turno fa poteva restare verso i play-in, ora è orientato a evitare la zona calda, viste le quattro lunghezze di margine dall’ultimo posto playout ora occupato da Desio (contro la quale peraltro è sfavorevole la differenza canestri).

"Abbiamo giocato una partita vera dove i fattori chiave sono stati la percentuale ai liberi e quella al tiro, soprattutto da tre nella seconda parte di gara dove siamo calati, frutto anche delle difficoltà emotive che stiamo vivendo. Ci manca quella vittoria per prendere la fiducia che permetterà alla squadra di giocare più rilassata e anche una pallacanestro più efficiente ed efficace in attacco. Facciamo scelte difensive in questo momento che ci espongono al tiro da tre e Omegna è stata brava a punirci con continuità – osserva Vecchi –. Sono contento della qualità del gioco che esprimiamo, ora il passaggio è diventare più concreti in certe giocate per provare a vincere anche partite difficili come questa. Abbiamo giocato bene, ma senza quei guizzi che possono farti vincere in trasferta".

Di buono coach Vecchi salva lo spirito del suo gruppo.

"Anche nelle difficoltà non ci sono stai segnali di scollamento e nessuno cerca scusanti. Ora abbiamo due gare importanti in casa (domenica con Monferrato e il derby il 23), ma soprattutto un periodo in cui allenarci, durante il quale poter aggiungere qualche opzione sia in attacco che in difesa, sia per essere più flessibile ma anche a livello emotivo per dare qualche stimolo nuovo alla squadra, cosa di cui ha bisogno".