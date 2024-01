Basket Serie B Nazionale, la carica del coach dopo il ko. Andrea Costa, Di Paolantonio:: "Torniamo al lavoro con fiducia»

L’Andrea Costa inaugura il girone di ritorno con la sconfitta di Fabriano. Un risultato da mettere in preventivo, soprattutto per gli infortuni che hanno segnato la vigilia dei biancorossi, che vale il terzo ko di fila. Una sconfitta arrivata alla distanza, con l’Andrea Costa che ha retto l’urto per tre quarti (avanti due 2 a metà del terzo quarto) prima di cedere alla distanza ai marchigiani, finendo per pagare qualche fallo di troppo e un po’ di nervosismo. "Abbiamo giocato circa due quarti e mezzo di buona pallacanestro, sia in attacco che in difesa, anche alla luce della nostra situazione, arrivando da una settimana difficile, con due assenze importanti, Fazzi che ha giocato con un tutore al polso perché aveva ancora dolore, oltre a qualche problema di falli – sono le parole del tecnico Emanuele Di Paolantonio –. Per quanto abbiamo potuto, questo significa che abbiamo fatto una prestazione importante e sono orgoglioso di quello che siamo riusciti a mettere in campo. Poi era ovvio che sul lungo periodo venisse fuori la qualità di Fabriano, anche per il roster più profondo. Però al di là del punteggio finale abbiamo combattuto e questo è l’aspetto più importante".

Con l'occhio sempre a monitorare gli acciaccati, oggi i biancorossi riprendono ad allenarsi. Si spera nel ritorno tra i ranghi verso metà settimana di Gian Marco Drocker mentre è da valutare Gianmarco Sorrentino. Rientri auspicabili considerando che domenica al Ruggi arriverà la capolista Ruvo di Puglia, che finora sta viaggiando come un treno nel girone B collezionando soltanto tre sconfitte. "Adesso ci mettiamo a lavorare per un'altra partita molto impegnativa sperando di recuperare gli assenti" chiude il coach. Rientri auspicabili poiché che la sfida contro i pugliesi inaugurerà un nuovo ciclo di sfide ravvicinate, visto che a seguire ci sarà mercoledì prossimo la trasferta in casa della Virtus Padova e la domenica successiva un nuovo impegno casalingo, questa volta contro Bisceglie.

Luca Monduzzi