Basket Serie B Nazionale. La San Giobbe Chiusi sfiora l’impresa contro la capolista indiscussa Roseto. Al supplementare gli ospiti si impongono

CHIUSI 91 ROSETO 93 DTS

CHIUSI: Sa. Longetti, Baldi, Criconia 11, Ceparano 10, Renzi 29, Si. Longetti, Fall 6, Chapelli 5, Ius 3, Gravaghi 8, Raffaelli 12, Rasio 7. Allenatore Zanco. ROSETO: Durante 3, Buscicchio, Aukstikalnis, Dellosto 6, Guaiana 15, Tsetserukou 2, Pastore 14, Traini 15, Tiberti 13, Sacchetti 5. Allenatore Gramenzi. Arbitri: Paglialunga, Scaramellini. Parziali: 20-15, 42-33, 62-56, 79-79.

CHIUSI – Si interrompe dopo un tempo supplementare di fronte alla capolista Roseto la striscia vincente della San Giobbe Chiusi. Ma i Bulls hanno fatto partita ampiamente pari con la prima della classe, dimostrando di avere le armi per metterla in seria difficoltà. Alla fine dei quarantacinque minuti di gioco, tra le tante statistiche, pesa soprattutto il 22/37 ai tiri liberi. Ceparano schiaccia due volte nel 9-2 che apre le danze. Cinque punti in fila di capitan Renzi valgono il +12 (17-5). Reazione della capolista che piazza un parziale di 8-0 (17-13). Fall converte un gioco da tre punti, poi anche il canestro che vale il nuovo +10 (33-23). La tripla di Gravaghi manda i Bulls all’intervallo avanti di nove (42-33). Ceparano per il 45-33 con cui si apre il secondo tempo cui segue la prima tripla di serata a segno per Roseto: la firma Durante, imitato poco dopo da Aukstikalnis (45-39). Chapelli mantiene il vantaggio doppia cifra (62-51) iscrivendosi anche lui al festival del tiro da tre. Traini accorcia con cinque punti consecutivi, poi Dellosto apre il quarto periodo con il cesto del -3 (62-59). Pastore firma il sorpasso (62-64), con i Bulls in rottura prolungata. Guaiana appoggia per il 17-0 di parziale (62-68), un libero di Renzi spezza per un attimo il monologo ospite, ancora Guaiana (63-71), Raffaelli riporta i Bulls a -3 (68-71). Gioco da tre punti di Renzi, è parità (71-71). Rasio fa 0/2 dalla lunetta, Pastore va a segno da lontano (71-74). Ceparano pareggia, Durante si prende un fallo tecnico convertito da Renzi (75-74). Altri due liberi del capitano (77-74), Traini con tre liberi pareggia, Raffaelli e Criconia mancano i canestri del successo. Si va al supplementare, dove i Bulls toccano il +5 con Renzi e Raffaelli (87-82). Guaiana e Aukstiklanis ribaltano (89-91), Traini realizza il +3 (90-93). Ultima chance per Rasio: sbaglia volontariamente il libero ma non converte in due punti il rimbalzo d’attacco per il secondo overtime.