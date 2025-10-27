Basket Serie B Nazionale. La San Giobbe Chiusi dura tre quarti e poi si spenge. Ultimo periodo tutto di Roma che centra il successo

UMANA CHIUSI 71VIRTUS ROMA 79

UMANA CHIUSI: Stievano, Balducci, Natale 1, Bertocco 9, Falorni, Lorenzetti, Candotto, Gravaghi 23, Raffaelli 13, Moreno 9, Petrucci 5, Rasio 11. Allenatore Zanco.

VIRTUS ROMA: Toscano 4, Visintin 8, Battistini11, Majcunic 7, Lenti 6, Bazan 6, Barattini 17, Rodriguez 14, Leggio 6, Fokou. Allenatore Calvani.

Arbitri: Centoza, Lanciotti, Uncici.

Parziali: 16-16; 39-39; 62-61.

CHIUSI – Terza sconfitta consecutiva e amaro esordio stagionale all’Estra Forum di Chiusi per l’Umana San Giobbe, battuta dalla Virtus Roma per 79-71. È durata sostanzialmente 3 quarti la partita dei Bulls che, forse arrivati in riserva di energie nell’ultimo periodo, hanno dovuto alzare bandiera bianca al cospetto della squadra di coach Calvani: solo 9 punti realizzati dai padroni di casa negli ultimi 10’, nella fattispecie raddoppiati dai capitolini per produzione offensiva. Ed è un vero peccato per la squadra di coach Zanco che, nei primi 30’ di partita, era stata in grado di tenere testa e, anzi, mettere in forte difficoltà una squadra quotata come la Virtus Roma. Moreno, Bertocco, Raffaelli e soprattutto un Gravaghi da 23 punti totali erano stati i principali trascinatori dei primi 3 periodi chiusi dai Bulls avanti 62-61. Ad inizio quarto quarto, però, Roma piazzava un break di 6-0 che indirizzava definitivamente il match. La San Giobbe che non trovava più la via del canestro e Roma ne approfittava per colpire a gioco fermo portandosi sul 76-67 a due minuti dalla fine della partita. Raffaelli con quattro punti in pochi secondi riapriva le speranze dell’Umana e Calvani chiamava tempo per evitare problemi. La formazione di casa però non riusciva più a trovare spunti capaci di riaprire la contesa e l’ex Visintin colpiva con il canestro della staffa che fissava il punteggio sul definitivo 79-71 per Roma. La partita finiva quindi con tanto amaro in bocca per la San Giobbe, adesso alle prese anche una serie di ko di fila che devono far riflettere, ma anche con la consapevolezza che per 3 quarti di partita la squadra c’è stata. Serve però reagire e, soprattutto, tornare alla vittoria. L’occasione è subito dietro l’angolo: mercoledì i Bulls saranno ancora di scena al PalaPania, avversario di turno Quarrata. AF