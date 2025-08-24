Basket Serie B Nazionale. La San Giobbe Chiusi mostra subito la giusta mentalità. Un’apprezzabile amichevole ad Arezzo contro Livorno

Arezzo ha ospitato il primo scrimmage stagionale dell’Umana San Giobbe Chiusi. Avversaria di turno per la squadra di coach Nicolas Zanco era la Pielle Livorno, formazione che il Bulls si troveranno di fronte anche in campionato. Si è trattato quindi di un test probante, sebbene arrivato all’inizio della preparazione atletica. In ogni caso, i chiusini sono scesi in campo con la giusta mentalità e con la voglia di mettersi all’opera. Anche per ‘scaricare’ i pesi e le sedute atletiche che hanno caratterizzato necessariamente le prime settimane di lavoro dei biancorossi. Essendo scrimmage, la partita si è sviluppata su quattro quarti con punteggi azzerati in cui, nonostante il periodo di preparazione e i conseguenti carichi di lavoro, si sono viste buone cose. San Giobbe in campo senza tre pezzi da novanta, i playmaker Raffaelli e Moreno e il centro Molinaro, tenuti precauzionalmente a riposo a causa di acciacchi patiti nelle ultime sedute di allenamento prima del test.

Partenza a razzo per i biancorossi spinti dalle triple del solito Gravaghi e del figliol prodigo Candotto. I livornesi non riescono a stare al passo per oltre la metà del tempino inaugurale, poi reagiscono sfruttando le più ampie rotazioni. Al rientro si fa preferire la Pielle che prova a prendere il largo. I Bulls sono bravi e pazienti a reggere l’urto e a replicare, mantenendo il divario ad un solo possesso. Botta e risposta nel terzo periodo, prima del mini break finale dei labronici. Zanco ricorre a tutta la panchina facendo fare minuti preziosi anche ai tanti giovani aggregati. Nel finale la Pielle fa la voce grossa sfruttando esperienza e fisicità.

La prossima amichevole dell’Umana Chiusi è fissata per mercoledì, alle 18,30: i Bulls saranno di scena a Montecatini ospiti della Gema. Anche in quel caso un’altra delle avversarie di stagione e magari potranno arrivare ulteriori indicazioni positive.