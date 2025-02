Basket serie B Nazionale, l’allenatore giallonero pensa già ai prossimi confronti con Piacenza e Vicenza. Galetti: "La Virtus ora è sulla strada giusta»

La Virtus ha interrotto la serie di tre sconfitte consecutive, vincendo la partita con Casale Monferrato in maniera larga e convincente.

La punta di diamante è stato Santiago Vaulet autore di 32 punti, subito a ruota il capitano Masciarelli che si è fermato a quota 21, ma arrivava da una settimana con pochi allenamenti nel gambe. Se la Virtus è questa, un gruppo operaio dove tutti cantano e portano la croce, non sarà difficile risalire la graduatoria in posizioni migliori.

Il girone è molto equilibrato, facendo i passi giusti la truppa giallonera può togliersi belle soddisfazioni, ma ci vuole continuità, atteggiamento positivo e quella voglia di superare gli ostacoli che non è mai mancata per tutta la stagione. Questi sono passi obbligati e la Virtus ce la può fare.

Ne sa qualcosa Casale Monferrato battuto largamente e a un certo punto i virtussini hanno accarezzato il sogno di ribaltare la differenza canestri.

"In primis volevamo la vittoria – commenta coach Galetti –, poi c’era l’obiettivo secondario rispetto alla partita d’andata. La cosa importante e l’aver interpretato un copione sull’intera distanza del match. La squadra non ha mai smesso di giocare e di fare le proprie cose, ha avuto intensità e non ci sono stati errori tattici, bene anche la gestione del tempo. Festeggiamo la vittoria e una partita che volevamo mettere su certi binari, l’abbiamo instradata e mantenuta proprio su quelle linee. Questa è la soddisfazione più grande".

I virtussini sono stati dominanti a rimbalzo con il dato che dice 51 a 36.

"La scorsa settimana abbiamo scoperto di poter stare in campo con due quattro contemporaneamente, la squadra così ha funzionato con la capolista Legnano facendo un parziale di 20-7. In settimana si è provato il contrario con i due centri molto imponenti come Anaekwe e Kadjividi, con il supporto degli esterni c’è stato equilibrio. Simon e Seraphin sono stati bravi nei vari momenti della partita".

Nel prossimo turno la Virtus giocherà a Piacenza e poi nell’infrasettimanale con Vicenza: "Il primo obiettivo è andare a fare risultato a Piacenza, difendendo il +22 dell’andata, e andando 2-0 nei confronti diretti, questo ci permetterebbe di non guardare più ai play out. Mi interessa fare una prestazione in trasferta simile a quelle che sforniamo in casa, e per farlo occorre giocare in un certo modo per 40 minuti".