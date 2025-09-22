Basket serie B Nazionale. Nella penultima amichevole. San Giobbe Chiusi finisce ko

VL PESARO

97

UMANA CHIUSI

70

PESARO: Trucchetti 11, Bertini 15, Maretto 2, Reginato 5, Sakine 4, Tambone, 19, Virginio 16, Felder 5, Bucareiti 7, Miniotas 11, Fainke 2. Coach: Leka.

CHIUSI: Chapelli 9, Raffaelli 13, Bertocco 14, Moreno 3, Natale 8, Candotto, Lorenzetti 6, Petrucci 4, Baccetti 1, Rasio 12. Coach: Zanco.

Arbitri: Antimiani, Menicali, Uncini.

Parziali: 27-24, 57-34, 81-54.

PESARO – Il penultimo test match della lunga preseason dell’Umana Chiusi si chiude con un 97-70 a Sanigallia per mano della Victoria Libertas Pesaro, squadra di A2. Eppure, in apertura di partita, era stata la San Giobbe a mettere il naso avanti con Bertocco e Lorenzetti. La partita era frizzante ed entrambe le formazioni dimostravano la voglia di esordire nei rispettivi campionati con giocate interessanti. Pesaro recuperava e instaura il punto a punto che dura fino alla prima sirena. La prima spallata dei marchigiani era prontamente ricucita da quattro punti ravvicinati di Chapelli e le squadre andavano al primo mini-riposo sul 27-24 per la VL. Al rientro però erano i pesaresi a fare la voce grossa. I Bulls non reggevano l’urto e faticavano a trovare la via del canestro. I primi due punti per i lacustri arrivavano dopo oltre tre giri di lancetta con Bertocco. Nel frattempo Pesaro prendeva il largo. Il parziale del secondo periodo era un netto 30-10 per Pesaro e alla pausa lunga sul tabellone si leggeva 57-34 per i padroni di casa. Nel terzo quarto Chiusi provava a replicare affidandosi ad un ispirato Rasio. Pesaro con fisico e qualità riusciva comunque a mantenere l’ampio margine di vantaggio. I Bulls, senza Gravaghi (di ritorno dal mondiale 3x3) e il lungo degente Molinaro, facevano le prove per il debutto a Piombino che si inizia a intravedere all’orizzonte ma non riuscivano a risalire la ripidissima china. Pesaro chiudeva sull’81-49 alla sirena del terzo periodo lasciando alla pura accademia l’ultimo quarto. La San Giobbe metteva così in archivio la penultima amichevole della presason cedendo alla Vuelle per 97-70.

AF