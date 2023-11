Basket serie b nazionale: ore 18 al PalaRuggi. Andrea Costa, serve continuità contro Chieti. Di Paolantonio: "Dovremo gestire le energie»

Sulla scia del successo di domenica, l’Andrea Costa cerca continuità contro Chieti. Palla a due alle 18 (arbitri Foschini e Ferrara) al PalaRuggi, contro un avversario di valore. E l’Andrea Costa dovrà attaccarsi allo stesso entusiasmo visto in campo domenica, considerando anche le difficoltà fisiche delle ultime ore che attanagliano la squadra di coach Emanuele Di Paolantonio alla vigilia di un’altra gara ravvicinata. Accanto alla confermata assenza di Ranuzzi per il problema al piede (in settimana si sottoporrà ad esami strumentali e non ci sarà domenica a Mestre) si sono aggiunti i forfait di Corcelli e Aukstikalnis agli ultimi allenamenti per febbre e raffreddore, con il coach che spera di poterli recuperare per oggi. "La partita di domenica ci ha lasciato tante sensazioni positive e noi dobbiamo trasformarle sul campo – afferma Di Paolantonio –, anche perché mancheranno le energie visto che si torna a giocare dopo una partita finita al supplementare e che affronteremo con rotazioni ridotte. Se recuperiamo sia Corcelli che Aukstikalnis, arriveranno comunque dopo un paio di giorni in cui non si sono allenati e una situazione di febbre che li ha debilitati, per cui non sarà semplice e dovremo essere bravi a gestire le nostre energie". La squadra abruzzese allenata da coach Daniele Aniello è esperta e con giocatori di valore per la categoria come Maurizio Del Testa, Leonardo Ciribeni, Edoardo Tiberti e Alessandro Paesano.

Luca Monduzzi