Basket serie B nazionale: ore 18 nelle marche. Virtus, è necessario un cambio di passo. E Fabriano risponde con il tecnico Grandi

Il calendario non aiuta la Virtus Imola reduce da due sconfitte consecutive che, alle 18, giocherà a Fabriano. Per la Virtus è una sorta di prova del nove in cui Aglio e compagni dovranno evitare gli errori commessi sabato a Roseto. In un campionato come la serie B Nazionale, nessuna squadra può permettersi black out come quello visto quattro giorni fa, e come ha sottolineato coach Regazzi per tornare a fare risultato "deve esserci una condivisione massima che sabato è mancata", tradotto vuol dire: giocare da squadra per aver maggiori possibilità di vittoria. Stasera nelle Marche la Virtus non potrà esimersi dal seguire le indicazioni del proprio allenatore, dall’altra parte i fabrianesi sono guidati da un coach Federico Grandi, ex Andrea Costa che conosce bene i gialloneri. Fin qui Imola ha vinto due partite, i marchigiani sono invece a quota 4. Mentre sono due le sconfitte rimediate, una in casa con San Severo (79-89), la seconda a Ozzano (85-58). Nelle file di Fabriano i giocatori più pericolosi sono l’ala Granic, la guardia Centanni e il play Stanic. Da tenere d’occhio anche Yannick Giombini.

La gara di stasera è importante per interrompere in primis la striscia di due semafori rossi consecutivi, in secondo luogo, ed aspetto più importante, per centrare la prima vittoria esterna. La Virtus per riuscirci deve essere obbligatoriamente diversa da quella vista a Roseto pochi giorni fa.

Antonio Montefusco