Basket serie B Nazionale: ore 18 a Fidenza. La fiducia del tecnico. Andrea Costa a Fidenza. Tocca a coach Vecchi

Fu contro Fidenza, a fine settembre al PalaRuggi, la prima in campionato di Matteo Angori. E sarà contro Fidenza, ma questa volta in trasferta, il debutto in biancorosso di Federico Vecchi (palla a due alle 18, arbitri Suriano e Pulina). Se poi dovesse terminare con lo stesso esito (vittoria imolese, allora senza troppe difficoltà) lo dirà il campo sul quale il coach bolognese torna dopo aver assistito dall’esterno all’ultima gara dell’Up e dopo aver preso in mano questa settimana le redini di un gruppo chiamato a ritrovare fiducia, brillantezza e, di conseguenza, anche vittorie.

"È stata una settimana bella, fruttuosa – esordisce coach Vecchi –, ho trovato una squadra ben allenata fisicamente e tecnicamente, e di questo do merito a Matteo Angori, oltre che a Villani, Castelli e Marani. Abbiamo inserito qualche piccolo adattamento, per quel che si può fare in una settimana e con una calendario intenso all’orizzonte, selezionando alcuni aspetti su cui porre maggior attenzione. Quanto a me, sono molto carico, concentrato per capire come aiutare la squadra al meglio e con l’emozione positiva di tornare ad allenare".

Importante l’aspetto mentale.

"Quando c’è un cambio di allenatore c’è sempre un po’ di curiosità e questo crea energia positiva, ma a prescindere da tutto dovremo essere bravi nella gestione in partita della parte emotiva, soprattutto come gestiremo i momenti di difficoltà che sono naturali trovare in partita".

Al netto della sconfitta arrivata nel finale, Vecchi vuole ripartire dalla seconda parte di gara di sabato scorso.

"Tutti abbiamo negli occhi gli episodi finali ma in generale con Agrigento è stata una partita in cui la squadra è partita contratta, forse con le scorie precedenti addosso, poi è crescita e ha interpretato bene una partita che ha preso in mano. Ci sono stati episodi che l’hanno segnata ma complessivamente la seconda parte di partita è stata positiva".

Attenzione alla Fidenza dell’ex Lorenzo Restelli, squadra in crescita rispetto alla prima parte di campionato.

"La rivelazione del girone – riconosce Vecchi –. Bisogna dare merito allo staff tecnico che ha fatto scelto coraggiose di investire sui giovani, stanno rispondendo bene. È una squadra in questo momento in salute di cui riconoscere il valore. Noi, d’altra parte, abbiamo le nostre armi e giocatori di qualità per rispondere in questa che è la prima di dodici finali da giocare con fiducia e rispetto in un girone molto equilibrato".