Basket Serie B Nazionale. Per l’Umana Chiusi è il momento di scendere in campo. Domani alle 18 ad Arezzo amichevole con la Pielle Livorno

Per l’Umana Chiusi è già tempo di vigilia: quella del primo test-match di pre-campionato. Dopo i primi giorni di preparazione, la San Giobbe è pronta a scendere per il suo primo impegno che si tiene domani alle 18, ad Arezzo contro la Pielle Livorno. Per la squadra di coach Nicolas Zanco sarà un test valido sia per avere risposte dal punto di vista fisico e tecnico, contro una delle formazioni più accreditate del Girone B (quindi con una delle avversarie che i Bulls si troveranno anche in campionato), sia per calcare il parquet del palazzetto selezionato per scontare le due giornate di squalifica dell’Estra Forum per i fatti dello scorso maggio con Sant’Antimo. Ma il programma della pre-season chiusina resta comunque ricco di eventi. Tra cinque giorni, il 27 agosto, la San Giobbe sarà in campo alle ore 18:30 all’Estra Forum di Chiusi contro La T Gema Montecatini, nella prima di due amichevoli con i termali. Ancora Estra Forum protagonista nel fine settimana del 30 e 31 agosto. A Chiusi il torneo con Bulls, Virtus Roma 1960, Latina e Fabriano. Già estratti gli abbinamenti: la prima partita di sabato 30 agosto sarà Virtus Roma contro Fabriano alle ore 17 e a seguire San Giobbe contro Latina. Domenica 31 le finali per il terzo e quarto posto e per il primo e secondo sempre a partire dalle ore 17. Anche in questo caso sarà un confronto diretto per i ragazzi di Zanco che se la vedranno con avversarie dirette di un campionato che, come da tradizione, si preannuncia come sempre molto incerto ed equilibrato. Il calendario delle amichevoli prosegue sabato 6 settembre con il "ritorno" con La T Gema Montecatini a Monsummano Terme alle ore 18:30 e si chiuderà venerdì 12 settembre ore 18:30, una settimana prima dell’inizio del campionato, con il test a Siena contro la Mens Sana.