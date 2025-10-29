Basket serie B Nazionale. Per i Bulls sfida inedita contro Quarrata. Il tecnico Zanco: "Squadra preparata . Dovremo non cadere nelle trappole»

Interrompere la serie nera di sconfitte consecutive, giunte a quota 3, e ripartire. Questo l’obiettivo dell’Umana San Giobbe che, stasera alle 20.30, torna in campo al PalaPania di Chiusi ospitando la neo-promossa Quarrata (Pazzaglia di Pesaro, Valletta di Montesilvano e Giambuzzi di Ortona gli arbitri). "Il fatto di tornare subito in campo è un bene per non avere troppi pensieri negativi nella testa – ha detto coach Nicolas Zanco (foto) –. Però è chiaro che, quando si gioca ogni tre giorni e si ha poco tempo, si arriva un po’ meno preparati sulle situazioni tecnico-tattiche della partita. Ci aspetta un’altra sfida difficile perché Quarrata è una squadra molto ben organizzata e molto ben allenata. Nonostante sia una neopromossa, come abbiamo visto con Ferrara, è una squadra che sa lottare, vincere e soffrire. E lo ha dimostrato in queste prime giornate in cui, a parte nella trasferta di Livorno, è rimasta a stretto contatto oltre ad aver vinto. Anche nelle sconfitte ha comunque dimostrato di essere una squadra vera – ha aggiunto Zanco –, una squadra viva, che fa della fisicità la sua arma principale, aspetto che noi rischiamo di soffrire data l’attuale fisionomia. Noi sappiamo di essere chiamati a non guardare tanto all’avversario, ma a guardare a noi stessi e alla classifica che ci chiede di vincere la partita e di cominciare di nuovo a prendere punti, innanzitutto per la salvezza e poi per pensare eventualmente ad alzare l’asticella. Continuare a credere nel nostro lavoro e prendere fiducia nelle nostre scelte sia offensive che difensive – ha concluso Zanco –. Lo abbiamo fatto a sprazzi a Caserta e in maniera molto più continua contro Roma anche se non è bastato. Dovremo fare altrettanto, migliorandoci, per cercare di portare a casa due punti fondamentali per evitare pensieri negativi o vedere fantasmi. Di fronte avremo una squadra ben organizzata, che fa della disciplina gran parte del proprio gioco. Dovremo essere bravi a non cadere nelle trappole, per riuscire a costruire il miglior tiro possibile".

AF