Basket Serie B Nazionale Play-In. San Giobbe Chiusi si gioca il futuro. Oggi gara decisiva contro la Luiss

Si gioca stasera il secondo e decisivo turno del play-in. San Giobbe Chiusi in campo a Roma, contro la Luiss, per un posto nei playoff: quaranta minuti secchi per decidere chi andrà a sfidare Legnano, seconda classificata nell’altro girone. Palla a due alle 20, arbitrano Guarino e Lanciotti: "La nostra stagione va avanti e questo è un ottimo risultato – ha detto coach Zanco alla vigilia –. Un bel premio per il gruppo che ha fornito una buona prova a livello globale. E’ una nuova partita da dentro o fuori, quindi giusto il tempo per riorganizzare le idee e togliere un po’ di scorie mentali in vista del turno decisivo per l’accesso ai playoff contro la Luiss Roma". Difficile preparare una gara in appena due giorni: "Dobbiamo recuperare le energie fisiche che siamo riusciti a gestire abbastanza – ha sottolineato l’allenatore dei Bulls –. Ma quelle mentali saranno decisive, dati i pochi giorni per prepararci. Giocheremo contro una squadra che conosciamo bene, nonostante l’arrivo di Van Ounsem, che ha un sistema ben chiaro, quindi sappiamo cosa andremo ad affrontare. Avremo bisogno di trovare le ultime energie per cercare di raggiungere quel sogno chiamato playoff. Mancano quaranta minuti, è giusto provarci fino in fondo perché vogliamo lasciare questa stagione con qualcosa di importante".

Intanto sono arrivati i verdetti del giudice sportivo per la rissa di domenica, originata dal contatto fra Ceparano e Jurcek e poi proseguita con l’espulsione dello stesso Jurcek, di Spizzichini e del biancorosso Chapelli. Chapelli è stato squalificato per due gare per "comportamento platealmente scorretto non in fase di gioco – si legge nel provvedimento –, in occasione della rissa venutasi a creare durante l’aggressione dell’atleta Jurcek all’avversario: dalla panchina si dirigeva verso il campo, lanciandosi tra gli atleti ed entrava in contatto con Jurcek, venendo infine allontanato a forza da altri tesserati". Squalifica anche del campo di Chiusi per due gare "perché un tifoso, sporgendosi dalla ringhiera di separazione degli spalti dal terreno di gioco, colpiva un atleta della squadra avversaria sulla schiena". Se i Bulls si qualificheranno per i playoff, le due gare casalinghe contro Legnano si dovranno giocare fuori dall’Estra Forum.

Stefano Salvadori