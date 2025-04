Basket Serie B Nazionale. San Giobbe sfida Livorno, in palio c’è l’ottavo posto. Coach Zanco: "Mettiamo in campo le nostre forze»

Ultima giornata di regular season per la San Giobbe Chiusi che all’Estra Forum, con palla a due alle 18, attende la visita della Pielle Livorno. In palio l’ottavo posto, per il quale però servirà anche una combinazione di risultati favorevoli tra le partite che coinvolgono Fabriano e Jesi. Così coach Zanco (nella foto) alla vigilia del match: "Stiamo attraversando un periodo sicuramente non brillante, stiamo mostrando la versione peggiore di noi stessi nelle ultime settimane, vuoi per motivazioni, vuoi per stanchezza, vuoi per la stagione lunga, logorante. Da parte mia e del mio staff la volontà è stata quella di cercare di riaccendere una fiammella, di riaccendere le motivazioni dei singoli e del gruppo. Quindi abbiamo fatto una settimana un po’ diversa dal solito. Abbiamo provato a recuperare energie mentali soprattutto, ma cercando proprio andare a stuzzicare alcune situazioni per provare a vedere di avere una reazione". Pielle Livorno è una squadra di ottimo livello: "Sono costruiti per lottare per la promozione e cercare di ottenere un accesso in A2 che la società aspetta da tanti anni. Una squadra lunga, che ha cambiato tanto durante l’anno, ha cambiato lo straniero e ha cambiato allenatore quattro settimane fa. Adesso col nuovo allenatore, secondo me, ha trovato situazioni nuove. Chiaramente in casa hanno fatto grandi fortune, ma anche in trasferta hanno saputo vincere partite importanti e verranno qui con un’occasione importante che probabilmente neanche si aspettavano. Le motivazioni, come ho sempre detto, nelle ultime settimane soprattutto possono fare la differenza e Livorno chiaramente verrà qui con il coltello tra i denti". Le cose da fare per vincere: "Noi dobbiamo mettere in campo le nostre forze, non pensare agli acciacchi, non pensare che siamo quasi a fine stagione, ma dimostrare, come ho detto prima, a noi stessi di essere pronti per provare un accesso ai playoff che sarebbe una ciliegina sulla torta di una stagione comunque positiva. È chiaro che, se si conclude in questo modo qua e le prestazioni sono come quelle delle ultime due giornate rischiamo di lasciarci con degli strascichi brutti e anche poco utili secondo me per il progetto che abbiamo in mente per i prossimi due-tre anni come società".