Basket serie B nazionale. San Giobbe Chiusi. Nel test prevale la Luiss Roma

Una serata no, la si può definire così. È stata la Luiss Roma a imporsi nell’amichevole all’Estra Forum di Chiusi, ultimo test casalingo del precampionato dell’Umana San Giobbe. Classico scrimmage, con punteggi dei quarti azzerati, in cui a prevalere sia a livello di singoli quarti che nel totale del punteggio, sono stati i capitolini. "L’atteggiamento non è stato sufficiente – ha detto coach Nicolas Zanco –. Abbiamo dimostrato una superficialità che non mi aspettavo dai ragazzi in questa settimana. Dobbiamo parlare, ragionare e lavorare molto: con questo atteggiamento la strada che possiamo fare è veramente molto poca". Poche parole che lasciano poco spazio alle interpretazioni. Una Chiusi appannata e che, anche a detta del suo allenatore, fa un passo indietro rispetto alle ultime uscite.

Domenica i Bulls saranno di scena a Senigallia per una nuova amichevole: questa volta il test sarà contro Pesaro, che si appresta ad affrontare l’A2. Necessariamente, quindi, contro team che viene dalla categoria superiore, ci sarà bisogno di un extra sforzo per l’Umana. "Abbiamo altre due amichevoli – ha detto Zanco -. Senza Molinaro le rotazioni dei lunghi sono corte, manca un riferimento interno però abbiamo bisogno di trovare soluzioni nuove e una fluidità di gioco anche con questo roster. Quando inizierà il campionato (il 5 ottobre con la trasferta a Piombino, ndr), Molinaro sarà ancora assente e Ciappelli sarà squalificato". Delusione non solo per il coach ma anche per la squadra: "Abbiamo approcciato male la partita, contro una squadra così serviva più fisicità. In attacco non siamo andati male ma in difesa siamo stati mosci", il laconico commento di Federico Natale. Domenica contro la VL, Bulls attesi a una reazione: non tanto per il valore dell’avversario quanto per riprendere il cammino con il piede giusto verso l’esordio in campionato.

AF