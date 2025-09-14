Basket Serie B Nazionale. San Giobbe: finalmente il ritorno di capitan Raffaelli: "Mi ha fatto bene, devo mettere benzina nelle gambe»

Ci sono tanti motivi per dire che l’amichevole tra Umana Chiusi e Note di Siena Mens Sana è stato un test tosto per la San Giobbe al di là del +20 finale. Lo scrimmage si è dimostrato impegnativo, nonostante la differenza di categoria, ed ha permesso a coach Nicolas Zanco di rimarcare quanto l’attenzione e l’applicazione sul parquet debbano essere sempre massimali. A prescindere dall’avversario che ci si trova di fronte. Al di là di questo, c’era un altro buon motivo per guardare con interesse al match. La partita infatti ha rappresentato l’esordio in campo di capitan Lorenzo Raffaelli (nella foto), reduce da una preseason decisamente travagliata dal punto di vista fisico. "Era la mia prima amichevole e mi ha fatto bene. Ho tanto bisogno di mettere benzina nelle gambe". Ha esordito così, nel suo commento a caldo del post gara, il capitano dei Bulls. "A livello di squadra – ha proseguito Raffaelli analizzando il match contro la Note di Siena -, abbiamo concesso troppo a rimbalzo d’attacco e abbiamo perso qualche pallone in più rispetto a quello che volevamo. Però di rimbalzi ne abbiamo presi anche tanti. Sono partite che ci servono – ha proseguito Raffaelli -. È vero che mancano ancora tre settimane all’inizio del campionato e proprio per questo dovremo affrontare ancora 2 amichevoli: sono tutte partite di alto livello, sia con avversarie della nostra categoria o di quella superiore. Dobbiamo continuare a lavorare durante la settimana come stiamo facendo – ha concluso Lorenzo Raffaelli -, vedremo i frutti che raccoglieremo in campo. Speriamo possa essere una stagione positiva". Come è noto la San Giobbe esordirà in campionato solo il 5 ottobre a Piombino, alla terza giornata di regular season. La prima giornata è stata rinviata al 26 novembre perché Francesco Gravaghi dell’Umana e Riccardo Salvioni della Luiss Roma saranno impegnati nel mondiale 3x3 under 23 in Cina: il torneo si gioca dal 17 al 21 settembre, data in cui si sarebbe tenuta proprio Luiss-Umana. Al secondo turno, invece, Chiusi osserva il turno di riposo. Prossimi appuntamenti della preseason della squadra di Zanco sono l’amichevole di Pesaro contro la Victoria Libertas di domenica 21 settembre e quella a Bologna, contro Piacenza, del weekend successivo.

AF