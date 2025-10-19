Basket Serie B Nazionale. San Giobbe Chiusi battuta ma con l’onore delle armi. Caserta la spunta dopo una partita piena di sofferenza

JUVE CASERTA

77

SAN GIOBBE CHIUSI

71

PEPERDÌ CASERTA: Iannotta, Nwaofom, Vecerina 7, Sorbo, Hadzic 17, D’Argenzio 25, Brambilla 2, Radunic 10, Ly Lee 9, Pisapia 2, Nobile 5. Allenatore Lardo.

UMANA CHIUSI: Balducci, Natale 5, Bertocco 17, Lorenzetti 4, Candotto 8, Gravaghi 9, Raffaelli 16, Moreno, Petrucci, Rasio 12. Allenatore Zanco.

Arbitri: Rodia, Schena, Collura.

Parziali: 23-16, 41-36, 65-60.

CASERTA – Seconda sconfitta consecutiva per l’Umana San Giobbe Chiusi battuta al PalaPiccolo di Caserta dalla Peperdì per 77-71, al termine di una partita in cui i Bulls hanno dato tanto filo da torcere ai quotatissimi campani che, per effetto di questo successo, restano primi in classifica a punteggio pieno. Eppure l’avvio di partita era stato tutto a tinte bianconere. L’ex Radunic dava il via alla prima spallata dei campani, un parziale iniziale di 8-0 prima della tripla di Gravaghi. I Bulls accorciano al possesso, ma un paio di errori di troppo consentivano a Caserta di allungare con D’Argenzio.

La San Giobbe si aggrappava a Raffaelli e andava al primo riposo sul 23-16 per Caserta. I locali partivano a razzo anche nel secondo quarto allungando oltre doppia cifra di scarto. Bertocco interrompeva il break con l’arresto e tiro del 28-18 dopo 2’. Ma Caserta, spinta dalla bolgia del PalaPiccolo, saliva sul +14 a metà del quarto. Di Raffaelli, Lorenzetti, Bertocco e Natale i canestri che permettevano a Chiusi di ridurre il gap fino al -5 di metà gara (41-36). Il terzo quarto era forse il migliore per l’Umana che con un break di 10-2 riusciva anche a mettere il naso momentaneamente avanti sul 46-43. La partita si infiammava, così come Hadzic, tiratore infallibile casertano che portava i suoi 55-48. I padron di casa prendevano tanto coraggio e tornavano ancora sulla doppia cifra di vantaggio. Era Bertocco a mantenere in linea di galleggiamento i Bulls fino al 65-60 con cui si entrava nell’ultimo periodo. Radunic e Nobile cercavano di dare la spallata, Gravaghi, Natale e Raffaelli tenevano in vita la San Giobbe. Era però ancora Hadzic a lanciare la volata finale: Caserta allungava sul +6 e, nonostante gli sforzi chiusini, il gap restava invariato fino alla fine. Punteggio finale 77-71.

