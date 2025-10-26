Basket Serie B Nazionale. San Giobbe, esordio al PalaPania con la Virtus Roma. Coach Zanco: "Vogliamo mostrare i progressi fatti»

Per l’Umana Chiusi è finalmente arrivato il momento di fare l’esordio nel campo di casa: quel PalaPania che ha esaurito i turni di squalifica e che ha visto completarsi anche i lavori di ammodernamento da parte del Comune. La prima è sicuramente uno dei match più attesi: alle 18 arriva la Virtus Roma, una delle grandi favorire per il campionato (Centoza di Grottamare, Lanciotti di Porto San Giorgio e Uncici di Jesi gli arbitri). "Finalmente torniamo a giocare a casa nostra – ha detto il coach della San Giobbe, Nicolas Zanco, nella consueta conferenza stampa della vigilia -. Siamo felici di riabbracciare i nostri tifosi. Roma è un avversario bello da affrontare, ha tantissima qualità. Consociamo bene il loro valore e il loro obiettivo stagionale che è l’A2. È un avversario di lustro – ha detto ancora Zanco -, vogliamo mettere in mostra i progressi fatti vedere a Caserta, limitando gli errori e cercando di far circolare meglio la palla. Affrontare squadre fisiche a ritmi bassi, rischia di snaturarci". Out per tutta la stagione Chappelli, che in settimana si opera al ginocchio, e con Molinaro che ha iniziato il recupero e potrebbe tornare tra un paio di mesi, Chiusi vuole cercare dal match nuove certezze. "Siamo diventati under-size – ha detto ancora Zanco -. Dobbiamo sopperire alla momentanea carenza di centimetri e chili. Le prime due partite ci avevano fatto fare due passi avanti, solo con Ferrata ho visto una vera battuta d’arresto. Dobbiamo quindi restare tranquilli e cercare di costruire la nostra identità – ha aggiunto coach Zanco -. È anche un’opportunità per i nostri giovani che farsi trovare pronti e giocare minuti importanti. È l’occasione per loro per mettersi in mostra e ritagliarsi maggior spazio. Contro Roma dovremo essere pronti a pareggiare la fisicità dei loro lunghi, mettere il corpo e lottare – ha specificato il coach dell’Umana -. Al di là delle scelte tecnico-tattiche, dobbiamo avere consapevolezza di avere fiducia in ciò che facciamo. L’anno scorso vincemmo così contro la Virtus – ha concluso Zanco -. A Caserta tutto questo c’è stato per 20’, dobbiamo mantenere per più tempo questo atteggiamento e, magari, trovare quei canestri "ignoranti" che servono per vincere le partite".

AF