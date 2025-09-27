Basket Serie B Nazionale. San Giobbe Chiusi: l’ultima amichevole. Alle 15 ad Anzola sfida Reggio Emilia U19

Ultima fatica di precampionato per l’Umana Chiusi, la nona in poco più di 30 giorni. Questa sera alle 15, ad Anzola nell’Emilia (Bologna), la San Giobbe disputa il suo ultimo test amichevole di preseason. Non lo fa però contro l’Assigeco Piacenza, come invece era stato inizialmente programmato, bensì con la formazione Under 19 di Reggio Emilia. Non sarà ancora della partita Molinaro, risparmiato per cercare di averlo a disposizione tra sette giorni nel match di esordio di campionato a Piombino, così come è stato costretto al forfait anche Lorenzetti a causa di un affaticamento muscolare. Rientra invece nei ranghi Gravaghi dopo le comunque buone prestazioni ai mondiali 3x3 in Cina, in cui la Nazionale azzurra ha visto interrompere la sua corsa nei quarti di finale, battuta dalla Croazia. "Abbiamo avuto sfortuna perché dopo la prima giornata di campionato rinviata, osserviamo il turno di riposo alla seconda", aveva detto Federico Natale al termine dell’amichevole di Senigallia contro Pesaro. "Non vediamo l’ora che arrivi questa terza giornata – ha aggiunto -, l’attesa sta terminando". "Iniziamo in ritardo rispetto agli altri ma abbiamo grande voglia di cominciare a giocare per davvero", aveva chiosato anche coach Nicolas Zanco. Nel frattempo, a livello di giovanili, obiettivo centrato per l’Under 19 della San Giobbe che, con tre vittorie in altrettante partite si è aggiudicata il concentramento per la qualificazione al campionato Gold di categoria. I Bulls hanno avuto la meglio di Valdelsa, Montemurlo e Bottegone, fornendo un’ottima risposta in campo e andando oltre le assenze. C’è attesa adesso per conoscere le avversarie del prossimo campionato che, a fine stagione, assegnerà il titolo di campione d’Italia.

AF