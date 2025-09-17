Basket serie B nazionale. San Giobbe Chiusi. Ecco il calendario delle amichevoli

L’Umana Chiusi ha reso noti giorni e orari degli ultimi test amichevoli del precampionato. Tre ulteriori appuntamenti per permettere a San Giobbe di arrivare in forma alla prima palla a due del campionato (a Piombino, il 5 ottobre prossimo). La prima amichevole si gioca domani all’Estra Forum di Chiusi, alle 17.30, contro la Luiss Roma. Un incrocio sicuramente particolare considerando che quella con i capitolini avrebbe dovuto essere la prima contesa del campionato, inizialmente programmata per questa domenica. Poi, come si sa, la contemporanea convocazione in Nazionale di Francesco Gravaghi dell’Umana e di Riccardo Salvioni della Luiss per il mondiale 3x3 Under si disputa in Cina fino a domenica ha portato le due squadre a chiedere il rinvio della gara. Match che verrà recuperato mercoledì 26 novembre, alle ore 20, al palazzetto dello sport di Roma. Ma la preseason della squadra di coach Nicolas Zanco si esaurisce qui, considerando che anche alla seconda giornata i Bulls dovranno osservare il turno di riposo. Pertanto, per mantenere alti i giri del motore in fase di preparazione, il San Giobbe ha messo in calendario altre due amichevoli. Una a Pesaro contro la Victoria Libertas (un’altra nobile del basket italiano che quest’anno affronta il campionato di A2) domenica 21 alle ore 18 e un’altra ad Anzola dell’Emilia (Bologna), sabato 27 settembre alle 15. Avversario di quest’ultimo test match sarà Piacenza che come Chiusi, ma nel girone A della Serie B, deve riposare alla seconda giornata di campionato.