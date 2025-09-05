Basket serie B Nazionale. San Giobbe Chiusi domani in trasferta a Montecatini

Secondo faccia a faccia del pre-campionato tra Umana Chiusi e Gema Montecatini. Domani alle 18,30, sul parquet di Monsummano Terme, la squadra di coach Nicolas Zanco affronta i termali guidati da coach Andreazza: squadra tosta, rinforzatasi molto durante il mercato estivo. Dall’altra parte i Bulls vanno alla ricerca di conferme dopo le buone indicazioni arrivate dal torneo interno organizzato lo scorso fine settimana all’Estra Forum di Chiusi: dopo la vittoria in semifinale con Latina, Lorenzetti e soci si sono visti superare in finale solo dalla Virtus Roma al termine una partita combattuta e serrata. Già di per sé basterebbe questo per registrare degli input positivi, visto il periodo della pre-season. Chiusi e Montecatini si erano affrontate già lo scorso 27 agosto ad Arezzo, in quello che era il secondo scrimmage stagionale dei biancorossi: dal nuovo test si cercano nuovi miglioramenti dopo il lavoro delle ultime settimane.

Il precampionato chiusino proseguirà poi con un’amichevole a Siena, contro la Mens Sana (venerdì 12 settembre, ore 18,30). Ma non sarà quello l’ultimo test-match di pre-season. Come anticipato nei giorni scorsi, la convocazione in Nazionale di Francesco Gravaghi per il mondiale 3x3 under 23 di Xiong An in Cina (dal 17 al 21 settembre le date) farà slittare di due settimane l’esordio in campionato dei Bulls: il match della prima giornata in casa della Luiss Roma sarà orientativamente recuperato a fine novembre con Chiusi che giocherà la prima partita di stagione regolare il 5 ottobre a Piombino. Per mantenere alto il livello della preparazione, sabato 27 settembre è stata organizzata una nuova amichevole: si giocherà a Bologna, avversaria di turno sarà Piacenza che, proprio come Chiusi ma nel girone A, deve osservare il turno di riposo alla seconda giornata di campionato.

AF