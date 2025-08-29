Basket Serie B Nazionale. San Giobbe Chiusi: un test apprezzabile. Zanco: "Le impressioni sono buone». Bertocco: "Abbiamo retto la loro fisicità»

Debutto casalingo per la San Giobbe che in un test di primissimo livello ha affrontato la T Gema Montecatini. Quattro quarti con punteggio azzerato e prima parte della sfida in cui i Bulls hanno mostrato ottimi spunti. Il rientrante Moreno ha messo i primi minuti nelle gambe dopo l’affaticamento che non gli aveva permesso di scendere in campo contro la Pielle Livorno, mentre per Raffaelli e Molinaro serviranno altri giorni di riposo.

"Le impressioni sono buone, perlomeno per la prima metà della gara – ha detto coach Nicolas Zanco –. Siamo partiti un po’ contratti, abbiamo fatto fatica a segnare da fuori e ci siamo intestarditi. Nel secondo quarto abbiamo accettato di correre il campo maggiormente e di guardare qualche situazione di gioco a due per coinvolgere i lunghi. Ed è entrato anche il tiro da fuori. Poi alla ripresa un po’ la gestione delle rotazioni, un po’ il fatto che comunque Montecatini ha alzato il livello fisico, ha fatto sì che subissimo nelle situazioni difensive. Da quel punto si è aperto un gap importante, ma in questo momento non c’è da fare drammi. Sappiamo che ci mancano dei giocatori importanti. C’è da lavorare, dobbiamo recuperare energie ed essere pronti, già dal weekend, per un torneo importante che ospitiamo all’Estra Forum. Giocheremo contro Latina, Fabriano e Virtus Roma, squadre di prima fascia, come Montecatini. Usciremo dal torneo con indicazioni su come lavorare da qui all’inizio della stagione".

"Abbiamo giocato contro una squadra molto forte – ha aggiunto Nicolò Bertocco (foto) -. Inizialmente abbiamo subito la loro fisicità, poi ci siamo adeguati. Nel complesso, a parte alcune cose da mettere a posto, l’amichevole è andata bene. Dobbiamo preparare il torneo di sabato e domenica: è bello giocare così spesso, ci aiuta ad accelerare il processo per diventare squadra, limando gli errori e conoscerci meglio".