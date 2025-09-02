Basket serie B nazionale. San Giobbe Chiusi: "Vince lo spirito di squadra»

"È chiaro che dobbiamo portare a casa quelle che sono le note positive e negative del lavoro che stiamo facendo. Siamo alla metà del pre-campionato e i passi in avanti della squadra si vedono". È stato questo il commento a caldo di coach Nicolas Zanco dopo che la sua Umana San Giobbe è uscita con un più che positivo secondo posto dal torneo interno organizzato all’Estra Forum di Chiusi. Dopo la semifinale vinta contro Latina per 71-63, i Bulls sono stati battuti in finale per mano della Virtus Roma per 77-73. Sono stati quindi i capitolini ad aggiudicarsi il torneo, ma la San Giobbe ha comunque strappato grandi applausi per la grande solidità dimostrata sul parquet, giocandosi il match fino alla fine. "Si vede soprattutto uno spirito di squadra e uno spirito di un gruppo molto combattivo – ha detto ancora coach Zanco –. Quando c’è da alzare l’agonismo arriva la risposta, nonostante le assenze e nonostante le poche possibilità di allenarci al completo. Questo è un gruppo che credo abbia dei ragazzi con grandi qualità, sia offensive che difensive – ha proseguito il tecnico dell’Umana -. Quello che ci dobbiamo portare a casa da questo weekend è che con questo tipo di atteggiamento a livello fisico e mentale, soprattutto dal punto di vista difensivo, possiamo essere una squadra che può ambire a buoni risultati". "Secondo me stiamo facendo un ottimo lavoro – ha commentato nel post gara Antonio Lorenzetti, centro dei Bulls –. La partita ne è stata la dimostrazione. Abbiamo giocato contro una squadra con un roster fatto per fare il salto di categoria, con tantissimi giocatori di rango superiore. Secondo me abbiamo fatto una grande prestazione. Stiamo lavorando bene – ha concluso Lorenzetti – ma c’è ancora tanto da fare e tante cose da migliorare, Ma questa è la strada giusta, continuiamo così".