Basket Serie B Nazionale. San Giobbe e Chapelli: avanti insieme!. Fine del rapporto con il preparatore Biagioli

La San Giobbe Chiusi ha ufficializzato il prolungamento del contratto di Alessandro Chapelli e la separazione dal preparatore atletico Marco Biagioli (nella foto). Chapelli, guardia di un metro e 91 per 95 kg, è alla terza stagione in biancorosso. Prodotto del settore giovanile della Reyer Venezia, con i Bulls ha già collezionato settantatré presenze; nell’ultimo campionato ha viaggiato a medie di 3,9 punti e 1,2 rimbalzi. "Siamo contenti di continuare questo percorso con Alessandro, iniziato ormai due anni fa – ha dichiarato il direttore sportivo Matteo Martini –. È stato molto bravo a superare momenti difficili che in una stagione possono capitare e a rispondere presente con un finale di campionato importante. Un’altra pedina nel nostro scacchiere per la prossima stagione che vogliamo sia il più competitivo possibile".

Chapelli è la quarta pedina dello scacchiere che rimane in biancorosso dopo Raffaelli, Rasio e Gravaghi, a conferma della volontà della società di proseguire il lavoro svolto con il gruppo che ha disputato un’ottima seconda parte di stagione. Si separano invece le strade con il preparatore Biagioli, che era ai Bulls dal 2022: "Un vero e proprio valore aggiunto nelle tre annate in biancorosso; il suo lavoro meticoloso ha contribuito notevolmente al raggiungimento dei risultati e degli obiettivi. La strada fra la San Giobbe ed Eros Biagioli si interrompe dopo tre stagioni – così ancora Martini –. Anni in cui Eros è riuscito a portare estrema professionalità ma allo stesso la capacità di saper ascoltare, adattare il suo lavoro e collaborare. Aspetti forse più importanti di tutto il resto. Persona di spessore e di grande empatia, auguriamo a lui le fortune più grandi".