Basket Serie B Nazionale. San Giobbe, l’attesa è finita! Trasferta a casa Piombino. Coach Zanco: "Non vediamo l’ora di scendere in campo»

È finalmente arrivato il giorno dell’esordio dell’Umana San Giobbe in campionato: questa sera, alle 18, Chiusi impegnata sul parquet di Piombino (Chiarugi di Pontedera, Lilli di Ladispoli (Rm) e Montano di Monteriggioni gli arbitri). "Abbiamo avuto un precampionato lungo, tortuoso e adesso non vediamo l’ora di scendere in campo, cominciare la nostra avventura e farci conoscere al nostro pubblico", ha detto coach Nicolas Zanco nella conferenza stampa della vigilia. "Vogliamo far vedere quello che abbiamo fatto in questi due mesi e poi da qui gettare le basi per la nuova stagione – ha proseguito il tecnico dei Bulls -. Le settimane in più di lavoro sono state settimane zoppe, ma ci sono servite per gettare le basi per avere numerose scelte durante la stagione. Dall’altra parte, iniziare in ritardo rispetto ai nostri avversari potrà essere una un piccolo problema nelle prime uscite. Abbiamo fatto soltanto amichevoli, anche se di ottima qualità e contro squadre molto attrezzate e forti. Nelle prime giornate si possono indirizzare gli umori di una stagione, e questo può essere il pericolo più grande". Senza Molinaro infortunato e con Chapelli squalificato, Zanco ha parlato di una squadra che "sta abbastanza bene. Una condizione fisica buona ma sicuramente non ancora ottimale – ha sottolineato -, perché c’è bisogno di mettere minuti veri nelle gambe. Tra l’inizio e la fine del mese di novembre si cominceranno a vedere, secondo me, i nostri veri valori". Il primo avversario "vero" è Piombino. "Una squadra rinnovata, che ha deciso di continuare con coach Conti, arrivato alla fine della scorsa stagione – ha detto Zanco -. Il loro modo di giocare è aggressivo, sono una squadra che pressa a tutto campo dal primo minuto. Hanno giocatori come Giunta, Menconi e Forti che lo sanno fare molto bene; in attacco Raivio è il punto di riferimento, ma hanno tanti giocatori che si possono accendere. Giocano una pallacanestro molto dinamica e si muovono molto. Dovremo stare attenti e non fare errori difensivi, provando a gestire il ritmo della partita. Se accettiamo di fare una partita ad alta velocità potremmo incontrare problemi – ha concluso Zanco -. Considerando anche il palazzetto caldo in cui andremo a giocare". AF