Basket serie B Nazionale. Seconda consecutiva ad Arezzo. San Giobbe Chiusi sfida Ferrara

Torna in campo l’Umana Chiusi che, questa sera ad Arezzo (ultimo turno di squalifica per il PalaPania), ospita la matricola terribile Ferrara: palla a due alle 20.30; D’Amato di Tivoli, Silvestri e Rosato di Roma la terna che arbitrerà l’incontro. La San Giobbe ha vinto nei primi due incontri disputati in stagione regolare: due match palpitanti entrambi vinti di appena 1 punto, grazie alle triple di Bertocco a Piombino e Petrucci contro Latina. Ferrara, neo promossa dalla B interregionale, ha invece totalizzato 2 vittorie e due sconfitte nei primi 4 incontri di campionato.

"Le neopromosse sono le avversarie più pericolose, specie ad inizio stagione – ha detto nella conferenza stampa della vigilia il coach dei Bulls Nicolas Zanco (foto) –: hanno grande carica ed entusiasmo, anche perché sono squadre vincenti se si pensa a quello che hanno fatto la scorsa stagione. In particolare – ha aggiunto Zanco –. Ferrara è una squadra molto aggressiva sugli esterni che cerca sempre di trasformare ogni palla recuperata in veloci transizioni. Vogliono giocare ad alto ritmo. Ritroviamo da avversario Renzi, nostro ex capitano, sono felice che l’esperienza con noi gli abbia dato prestigio".

"Noi – ha proseguito il tecnico dell’Umana – dovremo far valere la nostra fisicità in difesa e avere grande attenzione a rimbalzo. La chiave è la solidità: stiamo limitando per limitare quelle che nelle prime due giornate sono state le nostre lacune a rimbalzo e nelle palle perse. Abbiamo avuto un precampionato lungo, questo aumenta il bagaglio delle nostre scelte ma dobbiamo lavorare con attenzione in ogni situazione. Anche negli accoppiamenti difensivi – ha detto ancora coach Zanco –. Siamo una squadra coesa che condivide palla e responsabilità, abbiamo chiari i nostri obiettivi. Lo spirito combattivo dimostrato ci ha portato a due vittorie che ci danno morale e che ci aiutano a guardare avanti, nonostante le assenze. Vedo una squadra con ancora margini di miglioramento – ha concluso Zanco -. Contro Ferrara sarà un’altra battaglia. Anche se è l’ultima partita interna lontano da casa, mi aspetto che i nostri tifosi ci diano una grande mano".

AF