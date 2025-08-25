Basket serie B nazionale, Somma direttore marketing. Andrea Costa, un’agenda fitta di impegni. Domani tocca a Fazzi, mercoledì test a Faenza

Con lo scrimmage di sabato con la Virtus sono andate in archivio le prime due settimane di preparazione per l’Andrea Costa che lentamente, ma inesorabilmente, si avvicina al via della stagione. Manca poco meno di un mese al debutto in campionato per i biancorossi (domenica 20 settembre a Jesi) che oggi riprendono gli allenamenti nella loro base a Castel Guelfo per una settimana tipo, inframmezzata da un’altra amichevole, quella di mercoledì alle 18,30 a Faenza contro i Raggisolaris con cui condivideranno il prossimo girone. Questo per quello che riguarda le attività della squadra biancorossa.

Sul fronte societario domani ci sarà spazio per la presentazione ufficiale del neoteam manager Cristiano Fazzi, già al lavoro con i ragazzi e lo staff di Luca Dalmonte, mentre si attendono novità sul lancio della campagna abbonamenti, attesa in questi giorni. Un’ulteriore figura nel frattempo va ad arricchire la struttura dell’Andrea Costa. Si tratta di quella di direttore marketing, affidata a Giuseppe Somma, già membro del consiglio di amministrazione della Up Agenzia per il lavoro spa (sempre sulle tribune del Ruggi la scorsa tagione), nonché capo area commerciale per l’Emilia-Romagna dello stesso main sponsor biancorosso. L’obiettivo sarà quello promuovere e valorizzare l’Up Andrea Costa sul territorio.

l. m.