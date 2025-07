Basket serie B Nazionale. Umana San Giobbe Basket Etruria volta pagina. Addio all’assistente Pancotto e a sette giocatori

La San Giobbe Chiusi ha annunciato il termine del rapporto lavorativo con Emanuele Pancotto, assistente nello staff tecnico della prima squadra. "Ringrazio Emanuele per il lavoro svolto in questa stagione – ha dichiarato il capo allenatore della San Giobbe, Nicolas Zanco, nella nota ufficiale diffusa dalla società –. È stato un assistente prezioso, sia dal punto di vista umano che tecnico. Ci siamo aiutati a vicenda, ha dato consigli preziosi e cercato costantemente il modo migliore per aiutare la squadra. C’è stato uno scambio continuo e abbiamo trovato un equilibrio importante che ha contribuito ai buoni risultati in campo. Con grande dispiacere devo salutarlo, perché non avrei mai voluto che il nostro rapporto collaborativo finisse, ma comprendo la sua volontà e la scelta di avvicinarsi a casa. Auguro ad Emanuele le migliori fortune per la carriera professionale e per la sua vita".

Contestualmente, Umana San Giobbe Basket ha salutato e ringraziato i giocatori che non faranno più parte del roster biancorosso. Si tratta di Andrea Renzi, Michael Sacchettini, Yande Fall, Filippo Fazioli, Marco Ius, Alessandro Ceparano e Martino Criconia, cui la società augura "le migliori fortune nella vita e nel prosieguo delle carriere". L’unico con destinazione certa è Andrea Renzi: l’ex capitano biancorosso, protagonista di una stagione da 16,4 punti di media, saliti poi a 17,5 con la disputa delle due partite di play-in, ha firmato un contratto per un anno con opzione per quello successivo per l’Adamant Ferrara, formazione neopromossa nel campionato di serie B.

Stefano Salvadori