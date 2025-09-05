Basket serie B Nazionale. Virtus Imola, Galetti detta le regole: "Calma nei giudizi, saremo intraprendenti»

Se stessimo raccogliendo gli indizi l’esito sarebbe chiaro. A fronte di quattro amichevoli visibili, la Virtus ha incassato quattro ko, con tredici quarti persi su sedici. Tornando ai famosi indizi, il buon senso e un gruppo con età media di 22 anni, ci obbligano a procedere con calma. Resta il fatto che l’amichevole di Ferrara ha evidenziato alcuni problemi. Il primo è che subire 62 punti in due quarti non è la strada che porta alla salvezza. In secondo luogo, questo gruppo deve sforzarsi di giocare assieme adesso, perché più avanti risulterà più complesso. Questo punto introduce la terza considerazione, ossia che ora manchino quelle gerarchie che in un gruppo sono fondamentali, e non solo dal punto di vista tecnico/tattico. A tal proposito, Gianluigi Galetti ha un’altra lettura.

"Contro Ferrara gli arbitri hanno fischiato molto di più – analizza –, tanto che loro dopo tre minuti di ogni quarto erano in bonus: il computo dei falli è stato 34 a 21, un dato poco veritiero. Abbiamo perso di 13 pur tirando col 55 per cento da due e il 50 da tre. Non sono d’accordo con chi dice che dobbiamo adeguarci, visto che la nostra media l’anno scorso era di 21 (un filo sotto i 20, ndr) comprensiva dei miei tecnici. Devo insegnare a essere aggressivi, ma senza andare oltre, anche perché in condizioni normali se concedi 43 liberi come ha fatto Ferrara, in campionato perdi".

La controprova su questi aspetti arriverà solo nel torneo di Jesi, ma per ora ognuno rimane con le proprie convinzioni, anche perché l’approccio difensivo di Imola a nostro parere è stato rivedibile, visti i canestri poco contestati coi quali l’Adamant è scappata via.

"Nei primi due quarti sembravano una squadra di Eurolega – assicura Galetti –, appena hanno abbassato le percentuali abbiamo perso un quarto in volata e uno lo abbiamo vinto. Poi ci sono stati errori su Renzi, li tatticamente Boev non ha interpretato bene la situazione e non è stato aiutato. Dalle nostre statistiche abbiamo subito solo cinque volte l’uno contro uno dalla palla, mentre undici volte siamo stati battuti senza palla, e abbiamo lavorato male sui blocchi diagonali dentro l’area, una situazione sulla quale non abbiamo ancora lavorato. L’attacco? Sviluppiamo i giochi a 10 metri dal da canestro, anche per la loro aggressività, poi è chiaro che in certi casi si debba essere più intraprendenti".