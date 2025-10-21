Basket serie B Nazionale. Zanco: "San Giobbe ha reagito. Ma vogliamo diventare più solidi»

"Complimenti a Caserta che ha vinto meritatamente. Abbiamo cercato di mettere grande intensità, volevamo reagire dopo la prestazione fatta vedere nel turno infrasettimanale con Ferrara e, devo dire, questa ci è stata". Ha parlato così nel post-partita del PalaPiccolo il coach dell’Umana Chiusi Nicolas Zanco (foto). Nell’ultimo turno di campionato, la sua San Giobbe è stata battuta dai campani per 77-71 ma, almeno dal punto di vista della prestazione, si è vista una reazione dopo la prova incolore che aveva portato al ko interno con Ferrara. "Rimpiangiamo qualche palla vagante e qualche palla vagante di troppo che abbiamo concesso nei momenti in cui potevamo riaprire la gara – ha detto ancora Zanco –. Oltre che quei frangenti in cui siamo finiti a +3 e subito abbiamo subito un contro-parziale da parte di Caserta. Però, nel finale di partita, la percentuale da 3 non ci ha premiato e alla fine è arrivato un risultato negativo. Ripartiamo dallo spirito messo in campo – ha detto ancora Zanco –, soprattutto in vista delle prossime battaglie che ci aspettano perché, adesso, abbiamo bisogno di muovere nuovamente la classifica".

Il pensiero è necessariamente già proiettato al prossimo impegno di campionato, il primo al PalaPania di Chiusi per la San Giobbe che ha finito di scontare la squalifica di due turni comminata al proprio campo: match importante per i Bulls che ospiteranno la Virtus Roma, un’altra delle grandi favorite del campionato.

"Cerchiamo di guardare al bicchiere mezzo pieno – ha proseguito in conferenza stampa Nicolas Zanco -, cercavamo una reazione dopo la prova un po’ piatta con Ferrara e questa c’è stata. Dobbiamo però ancora crescere nei momenti di difficoltà: i miei giocatori devono imparare a utilizzare le loro caratteristiche migliori senza improvvisare giocate che rischiano di cadere nell’estemporaneità. Vogliamo diventare una squadra più solida – ha concluso coach Zanco –: vogliamo vivere di dinamismo per cercare di sorprendere in velocità i nostri avversari e prenderci tiri aperti. Però, quando veniamo sfidati, dobbiamo leggere meglio le situazioni per poter competere veramente contro chiunque".

AF