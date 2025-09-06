Basket serie B: nuovo test oggi alle 18 al palasport. L’Adamant ritrova Vicenza per confermare i suoi progressi

L’Adamant torna in campo oggi pomeriggio alle 18 contro Vicenza, nel quarto test della sua preseason, a due settimane dall’esordio in campionato di domenica 21 settembre contro la Pielle Livorno. I biancazzurri di coach Benedetto, che hanno lasciato intravedere già buone cose nelle due amichevoli precedenti, sono chiamati a progredire ulteriormente e fare un passo in più in difesa, dopo aver mostrato un’ottima propensione offensiva: quasi 100 punti segnati di media nelle ultime due uscite è un numero che fa ben sperare in ottica campionato, ma sarà impossibile tenere questo ritmo per tutta la stagione, e dunque alzare l’intensità in difesa sarà fondamentale per fare bene. Contro la Virtus Imola, mercoledì pomeriggio, Ferrara ha dominato soprattutto sul piano fisico, grazie all’atletismo dei vari Tio, Sackey e Solaroli, e ha cavalcato la verve di Renzi e Santiago, praticamente perfetti al tiro. Oggi contro Vicenza un test forse più attendibile, perché i gialloneri imolesi – seppur inseriti nello stesso girone degli estensi – sono apparsi veramente indietro di condizione, e nella griglia di partenza della prossima B Nazionale rappresentano la squadra più in difficoltà di tutte, secondo gli addetti ai lavori. Già contro la Virtus il popolo biancazzurro ha risposto presente, con più di 400 persone sugli spalti della Bondi Arena per un’amichevole di inizio settembre, e oggi – complice il sabato e la giornata prefestiva – si prospetta un’altra buona cornice di pubblico. In contemporanea alla partita, ai botteghini della Bondi Arena sarà possibile sottoscrivere il proprio abbonamento per la stagione 2025/26: c’è ancora una settimana di tempo per assicurarsi il proprio posto ad un prezzo agevolato per le 18 partite casalinghe della stagione regolare, e con un’Adamant che dà già buoni segnali l’occasione è di quelle da non perdere.

j.c.