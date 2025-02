Basket serie B. Occasione Etrusca per blindare i piani alti

L’Etrusca basket si avvicina alla sfida casalinga contro Pavia in programma domenica alle ore 18, con la consapevolezza di avere tra le mani un’occasione fondamentale per consolidare la propria posizione nelle zone alte della classifica. Dopo la convincente vittoria esterna contro Derthona, la squadra di San Miniato dovrà confermare il suo ottimo momento di forma, facendo leva su quegli aspetti che hanno reso finora la sua stagione solida e competitiva con difesa intensa, gestione attenta del ritmo e capacità di adattarsi alle situazioni di gioco.

L’identità dell’Etrusca difatti è di una squadra che fa dell’aggressività difensiva il suo punto di forza, capace di sporcare le linee di passaggio, limitare le transizioni avversarie e costringere gli attacchi avversari a soluzioni forzate. Contro Pavia sarà necessario replicare questa compattezza per arginare un avversario che vive di attacchi veloci e percentuali alte al tiro.

Il controllo dei rimbalzi e la capacità di correre in contropiede saranno due aspetti determinanti per dettare il ritmo della gara, cercando di imporre il proprio gioco sin dai primi minuti soprattutto in attacco ma il pubblico come sempre, sarà un fattore chiave e con Pavia a 10 punti e l’Etrusca a 18, una vittoria significherebbe aumentare il distacco in classifica e mettere un mattone importante sulla corsa alle prime quattro posizioni.

Andrea Martina Torre