Basket serie B, oggi alle 18. Furlani: "Scelte giuste in attacco». Ferrara, tocca a te. A Milano per reagire

"Abbiamo delle difficoltà ad allenarci in numero adeguato, è stata una settimana di tensione dopo la sconfitta con la Sangiorgese". Coach Furlani non nasconde il momento di difficoltà della sua Ferrara Basket 2018, chiamata al riscatto oggi pomeriggio al Pala Iseo sul campo della Social Osa Milano, con l’obiettivo di cancellare il brutto ko a San Giorgio su Legnano contro la capolista. "Per l’ennesima volta abbiamo dovuto fare di necessità virtù – analizza il nocchiero biancazzurro –, è stata una settimana di nervosismi, quando perdi partite di quel tipo sicuramente la tensione si fa sentire. Significa che questa squadra ha una sua anima, ha un suo cuore, ma in questi casi bisogna reagire in modo corretto senza lasciarsi andare. La gara di oggi, come tutte le altre, sarà complicata, questo è un campionato livellato verso l’alto: la Social Osa ha giocato tutte le partite punto a punto, vincendole o perdendole con uno scarto inferiore alla doppia cifra, ad eccezione delle ultime due. L’esperienza di Legnano spero che abbia lasciato delle tracce positive e ci permetta di giocare questa partita diversamente. Siamo andati sul campo della Sangiorgese col miglior attacco e probabilmente con la peggior difesa del girone, e alla fine abbiamo perso una partita concedendo neanche 70 punti. Loro ci hanno raddoppiato Cecchetti in post basso e noi non siamo riusciti ad esser fluidi come lo eravamo stati nelle due gare precedenti in casa – chiude Furlani –, forse ci siamo litigati anche qualche pallone di troppo, ma soprattutto abbiamo tirato male. La cosa che speriamo di rivoltare è proprio questo aspetto, le percentuali sono figlie delle scelte: mi auguro che questa volta ci sia una maggior condivisione e consapevolezza di quello che possiamo fare".

SERIE C, RINVIATA LA GARA DELLA SCUOLA BASKET. Inizialmente previsto per stasera alle 20.30, è stato rinviato per problemi al riscaldamento della Bondi Arena l’impegno della Scuola Basket contro la capolista Cmp Global.

Jacopo Cavallini