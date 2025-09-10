Basket serie B. OraSì, alle 18 test con Fidenza. Ma la testa è già a Casoria

Gli ultimi test dell’OraSì in preparazione del debutto in campionato di domenica 21 a Casoria saranno a porte chiuse. Un vero peccato per i tifosi, che avrebbero voluto vedere all’opera i giallorossi dopo la buona prestazione nel Memorial Vianello contro la Tema Sinergia.

Oggi alle 18 l’OraSì giocherà al Pala De Andrè contro Fidenza, formazione di serie B Nazionale ma inserita nel girone Nord, e sabato alle 18 ci sarà l’amichevole al PalaCosta con l’Andrea Costa. Due impegni che serviranno a provare gli automatismi di gioco, confermando le buone impressioni di sabato scorso. Il derby con i Raggisolaris ha ben impressionato anche coach Andrea Auletta.

"È stato un piacere onorare il Memorial in ricordo di Vianello con una vittoria – spiega -. Era la prima partita con falli personali e senza azzeramento del punteggio alla fine di ogni quarto, e inizialmente ci siamo trovati di fronte una difesa a zona che ci ha tolto qualche punto di riferimento. Dal secondo quarto ci siamo sciolti e abbiamo mosso meglio la palla: avere cinque giocatori in doppia cifra è un segnale positivo. Voglio ringraziare Dron, che ha avuto un problema fisico ma ha comunque voluto dare il suo contributo. Ora dobbiamo lavorare per evitare i cali di tensione quando siamo in vantaggio, ma questo risultato, anche se arrivato in un’amichevole, ci lascia ben sperare per il futuro."

Intanto continua la campagna abbonamenti. Sarà possibile sottoscrivere il proprio abbonamento, sia per i nuovi che per i vecchi abbonati, nella sede della società in via della Lirica 21 ai seguenti orari: martedì, giovedì e sabato dalle 11 alle 13 e mercoledì dalle 17.30 alle 19.30.

Fino al 28 settembre sarà possibile abbonarsi, prenotandosi con messaggio Whatsapp al numero 3922611980. Tutte le info sono sui canali social e sul sito della società.

