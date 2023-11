Basket serie B. OraSì, la testa è già al derby. Dopo Fabriano serve il riscatto

È già febbre da derby tra i tifosi dell’OraSì. Domenica i ravennati saranno di scena sul campo dell’Andrea Costa Imola, reduce dall’inaspettata quanto meritata vittoria in casa di Mestre, e sugli spalti del PalaRuggi sono previsti molti tifosi giallorossi. I biglietti sono in vendita nella sede del club imolese in via Valeriani e sono acquistabili anche dalla tifoseria ospite, che in alternativa potrà comprarli domenica al palasport prima del match. Gli orari della prevendita sono dalle 9 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17 fino a venerdì. Il biglietto per la curva costa 15€, 25 il parterre. Nei prossimi giorni verrà comunicato se per i tifosi dell’OraSì sarà predisposto un ingresso secondario o se potranno entrare da quello principale. Le porte del palasport si apriranno alle 17 per disposizioni organizzative.

Ravenna arriva a questo incontro con tanta voglia di riscattare gli alti e bassi mostrati con Fabriano soprattutto in difesa e dovranno sfruttare al meglio il calendario che dopo il derby con Imola, vedrà arrivare Taranto al PalaCosta, che sarà priva dello spagnolo Casanova, operato per un pneumatorace. I suoi tempi di recupero saranno molto lunghi e c’è il rischio che possa aver terminato la stagione. Proprio in occasione della gara casalinga del 19 novembre, l’OraSì ha organizzato l’attività benefica ‘MOVEMBER’, in Romagna grazie allo IOR (Istituto Oncologico Romagnolo) e all’associazione no-profit di volontari che la sostengono. L’obiettivo di questa iniziativa è la sensibilizzazione al tema della prevenzione dei tumori maschili, in occasione del mese di novembre, durante il quale, tutte le sedi territoriali dell’Istituto Oncologico Romagnolo si impegneranno a distribuire gratuitamente dei simpatici baffi. I tifosi per aderire all’iniziativa potranno scattarsi un selfie con i baffi che riceveranno al PalaCosta e pubblicare la foto sui social taggando le pagine social dell’Istituto Oncologico Romagnolo.

l.d.f.