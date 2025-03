Basket serie B: palla a due alle 21 per il big match di questo turno. Adamant, tour de force a Iseo. E’ la regina del girone lombardo

Si chiude questa sera, con la complicata trasferta di Iseo, il tour de force dell’Adamant di coach Benedetto, attesa dalla terza partita nel giro di sei giorni in questa fase parecchio concitata dei Play-In. Si tratta dell’ultima gara del girone di andata, che fin qui ha visto Ferrara vincere quattro partite e perderne una, quella di domenica scorsa sul campo della Sangiorgese; percorso inverso per Iseo, reduce da quattro sconfitte di fila e in crisi prolungata ormai da qualche settimana. Dopo una prima fase nella quale la squadra lombarda aveva impressionato soprattutto negli scontri diretti, la macchina sembra ora essersi fermata, ma l’Adamant dovrà in ogni caso mettere in campo il miglior approccio per uscire dal Pala Antonietti coi due punti in tasca. Pericoli principali gli esterni Procacci e Bonavida, in particolare quest’ultimo che sta viaggiando a cifre altissime, per il resto Iseo è una squadra da prendere con le pinze che in casa, davanti al proprio pubblico, avrà voglia di dare una sterzata ed invertire il trend negativo del recente periodo.

Dal canto suo, dopo la comoda vittoria nel turno infrasettimanale contro Social Osa, l’Adamant ha bisogno di macinare punti per restare aggrappata alla capolista Pordenone, cui i biancazzurri devono recuperare quattro punti per centrare il primo posto nella griglia playoff. Impresa difficile ma non impossibile, i friulani saranno di scena domani a Mantova e fra una settimana a Pizzighettone, trasferte complicate da portare a casa col dubbio Bozzetto, probabilmente il giocatore più importante del roster uscito malconcio dalla sfida con Social Osa di una settimana fa. Ferrara spera in un passo falso della capolista, ma prima di tutto deve continuare a muovere la classifica e metterle pressione, tenendo a bada pure le velleità di Monfalcone, appaiata ai biancazzurri ma dietro per lo 0-2 negli scontri diretti.

A Iseo palla a due alle 21.

IL TURNO: Social Osa Milano-Virtus Padova, Pizzighettone-Monfalcone, Iseo-Adamant Ferrara, Mantova-Pordenone, Sangiorgese-Oderzo, Gardonese-Gorizia.

CLASSIFICA: Pordenone 24, Ferrara 22, Monfalcone 22, Sangiorgese 18, Iseo 16, Mantova 14, Pizzighettone 14, Oderzo 14, Gardonese 12, Virtus Padova 8, Gorizia 8, Social Osa 8.

Jacopo Cavallini