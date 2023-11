Basket serie B Palla a due alle 20.30 al Pala Cattani. Blacks, vietato fallire. Arriva Lumezzane

Vincere è sempre la medicina migliore per ritrovare la serenità e stasera i Blacks hanno la grande opportunità di conquistare due preziosi punti. Alle 20.30 al PalaCattani arriva la LuxArm Lumezzane, recupero della quinta giornata d’andata non disputatasi a causa della scomparsa di Dilas, pivot 24enne dei lombardi, deceduto il 15 ottobre a causa di una trombosi. Con un successo i faentini aggancerebbero Jesi al sesto posto e si presenterebbero domenica ancora più carichi a San Severo, trasferta molto insidiosa. Oggi i Raggisolaris sono più che favoriti contro una squadra che domenica è crollata in casa con Ozzano e che sta cercando di uscire dal difficile momento che ha vissuto lo scorso mese. La LuxArm dovrà recuperare anche la partita con la Virtus Padova e fino ad ora non ha mai vinto in trasferta, statistica che non le farà avere molte chance di sbancare il PalaCattani, considerando soprattutto la differenza enorme tra i due roster. Non è però che i Blacks stiano particolarmente bene come si è visto con San Vendemiano, e dunque sarà necessario che tengano alta la concentrazione e che non sottovalutino l’avversario. "Lumezzane sta cercando di ritrovarsi dopo quello che le è successo e che ovviamente ha inciso sul morale – spiega coach Garelli - mentre dal lato tattico con l’inserimento di giocatori d’esperienza come il playmaker Minoli e i pivot Spizzichini ha allungato a dieci le rotazioni e trovato ancora più varanti di gioco. Ha infatti ottimi tiratori come Niemi e Vecerina, un lungo come Di Meco che riesce sempre a trovare la soluzione giusta in campo, uomini d’esperienza come Mastrangelo e Maresca e giovani interessanti come Biancotto e Cecchi che stanno dando un buon contributo. Questo incontro presenta delle incognite, perché non sappiamo ancora quali assetti tattici avrà il gioco dei lombardi dopo l’arrivo di Minoli e Spizzichini e dunque dovremo stare molto attenti a leggere le situazioni in partita". Più che all’avversario però i Blacks dovranno pensare a loro stessi per iniziare a trovare continuità di risultati e mostrare finalmente il loro vero potenziale.

Luca Del Favero