Basket serie B. Pellicano: "Peccato per l’ultimo tiro sbagliato. Ma questa Adamant è sulla strada giusta»

Il play estense a San Severo domenica sarà l’ex di turno "Andremo a giocare in un palazzetto bollente".

di JACOPO CAVALLINI
24 settembre 2025
Il play dell’Adamant Niccolò Pellicano, ex di turno contro San Severo

Quel tiro sputato dal ferro sulla sirena grida ancora vendetta, ma Niccolò Pellicano si è già preso l’Adamant sulle spalle, nonostante il ko all’esordio contro la Pielle Livorno. Il classe 2002 ha mostrato faccia tosta e naturalezza nel gestire un ruolo complicato come quello del playmaker: per lui 10 punti e una tripla importantissima nell’ultimo quarto, che purtroppo non è bastata visto l’epilogo amaro di una partita che Ferrara ha giocato comunque ad un livello altissimo.

Domenica Pellicano ritroverà da ex San Severo, piazza dove la scorsa stagione si è imposto contribuendo alla salvezza della formazione pugliese: "Andremo a giocare in un palazzetto molto caldo – spiega –, è una trasferta sicuramente ostica e il viaggio sarà lungo. Vogliamo ripetere quanto abbiamo messo in campo con Livorno, confermando che possiamo dire la nostra con tutti: c’è rammarico per non aver vinto, perché quando arrivi a giocartela alla fine è normale avere dei rimpianti se non arrivano i due punti. Le qualità dei giocatori della Pielle le conosciamo tutti e non sono in discussione, in particolare Leonzio è stata una spina nel fianco per tutti i 40’, ma ci portiamo a casa delle sensazioni positive. Per lunghi tratti del match siamo stati avanti e ci siamo dimostrati all’altezza, rendendoci sempre pericolosi nonostante la loro difesa a volte non ci abbia concesso linee di passaggio pulite.

L’ultimo tiro? Sono episodi e stavolta ci è girata male, avevamo preso un buon tiro così come lo era quello di Bellini dall’angolo poco prima. E’ il nostro lavoro, la palla a volte entra e a volte esce, ma ci teniamo quello che di buono abbiamo fatto".

La squadra è tornata ieri mattina a lavorare in palestra ed è stata confortata da coach Benedetto, che ha parlato ai suoi complimentandosi per la prestazione offerta al cospetto di una delle favorite del campionato: proseguendo su questa strada Ferrara potrà dare fastidio a chiunque. Per la gara di domenica a San Severo si conta di recuperare capitan Davide Marchini, il quale si è sottoposto ad un ulteriore accertamento che ha evidenziato un miglioramento nel problema muscolare al polpaccio che lo tiene ai box da quasi due settimane. E col possibile innesto di Caiazza con la riapertura del mercato a fine mese, del quale parliamo a parte, l’Adamant potrebbe puntellare in maniera definitiva il proprio reparto esterni.

