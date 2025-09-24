Basket serie B. Pellicano: "Peccato per l’ultimo tiro sbagliato. Ma questa Adamant è sulla strada giusta»

Quel tiro sputato dal ferro sulla sirena grida ancora vendetta, ma Niccolò Pellicano si è già preso l’Adamant sulle spalle, nonostante il ko all’esordio contro la Pielle Livorno. Il classe 2002 ha mostrato faccia tosta e naturalezza nel gestire un ruolo complicato come quello del playmaker: per lui 10 punti e una tripla importantissima nell’ultimo quarto, che purtroppo non è bastata visto l’epilogo amaro di una partita che Ferrara ha giocato comunque ad un livello altissimo.

Domenica Pellicano ritroverà da ex San Severo, piazza dove la scorsa stagione si è imposto contribuendo alla salvezza della formazione pugliese: "Andremo a giocare in un palazzetto molto caldo – spiega –, è una trasferta sicuramente ostica e il viaggio sarà lungo. Vogliamo ripetere quanto abbiamo messo in campo con Livorno, confermando che possiamo dire la nostra con tutti: c’è rammarico per non aver vinto, perché quando arrivi a giocartela alla fine è normale avere dei rimpianti se non arrivano i due punti. Le qualità dei giocatori della Pielle le conosciamo tutti e non sono in discussione, in particolare Leonzio è stata una spina nel fianco per tutti i 40’, ma ci portiamo a casa delle sensazioni positive. Per lunghi tratti del match siamo stati avanti e ci siamo dimostrati all’altezza, rendendoci sempre pericolosi nonostante la loro difesa a volte non ci abbia concesso linee di passaggio pulite.

L’ultimo tiro? Sono episodi e stavolta ci è girata male, avevamo preso un buon tiro così come lo era quello di Bellini dall’angolo poco prima. E’ il nostro lavoro, la palla a volte entra e a volte esce, ma ci teniamo quello che di buono abbiamo fatto".

La squadra è tornata ieri mattina a lavorare in palestra ed è stata confortata da coach Benedetto, che ha parlato ai suoi complimentandosi per la prestazione offerta al cospetto di una delle favorite del campionato: proseguendo su questa strada Ferrara potrà dare fastidio a chiunque. Per la gara di domenica a San Severo si conta di recuperare capitan Davide Marchini, il quale si è sottoposto ad un ulteriore accertamento che ha evidenziato un miglioramento nel problema muscolare al polpaccio che lo tiene ai box da quasi due settimane. E col possibile innesto di Caiazza con la riapertura del mercato a fine mese, del quale parliamo a parte, l’Adamant potrebbe puntellare in maniera definitiva il proprio reparto esterni.

j.c.