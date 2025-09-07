Basket Serie B. Per l’Use Computer Gross un altro test davvero positivo

Secondo uscita stagionale e seconda vittoria per l’Use Computer Gross, che al Pala Estra di Arezzo si impone per 75-88 (parziali 23-28, 16-16, 19-17, 17-27) contro i padroni di casa, anch’essi ai nastri di partenza del prossimo campionato di Serie B Interregionale. "Rispetto al primo match, in cui abbiamo fatto giocare venti minuti a tutti, stavolta, come da programma, abbiamo aumentato il minutaggio e dal punto di vista fisico si è notata la fatica – spiega coach Luca Valentino –. È stato un ottimo test contro una squadra di pari livello, siamo consapevoli che la strada da fare è ancora tanta, ma sono soddisfatto della grande applicazione da parte di tutti". Il tecnico di Grosseto si sofferma poi anche su un aspetto importante dell’incontro. "Nonostante il calo nel terzo quarto mi è piaciuta la reazione nell’ultimo tempino dei ragazzi, che nonostante le gambe pese hanno dimostrato grande voglia – conclude Valentino – Un primo bilancio di queste due settimane di preparazione? Speravo di essere un po’ più avanti dal punto di vista difensivo ed offensivo, ma con l’atteggiamento che la squadra sta dimostrando e una formula di campionato che quest’anno non impone di essere subito performanti, abbiamo tutto il tempo di crescere. Dove invece siamo più avanti di quanto pensassi è la coesione del gruppo, in palestra si respira già un bel clima e tutti stanno mostrando grande applicazione. Del resto sapevamo che da questo punto di vista quelli arrivati erano ragazzi giusti". Prossimo appuntamento venerdì 12 settembre contro Ozzano per il terzo test stagionale. Un’altra sfida interessante, quindi, visto che anche gli emiliani militano in B Interregionale.

Si.Ci.