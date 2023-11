BASKET SERIE B. "Piacenza aveva più fame, Bcb bocciato»

Cinque triple nel secondo quarto di El Agbani stendono la Lissone Interni nella trasferta sul campo di una Bakery Piacenza in piena ripresa. I neroverdi di Nazareno Lombardi vanno sotto di 19 all’intervallo puniti anche dalle percentuali glaciali al tiro e mai sapranno recuperare una partita sempre appannaggio dei padroni di casa. "L’approccio alla gara è stato completamente diverso. Piacenza fin dall’inizio ha dimostrato di avere più fame di noi, era molto più concentrata, più determinata" dice il coach facendo leva sull’aspetto caratteriale per spiegare il ko per 87-73 di domenica. Ma non solo, ci sono anche spunti tattici. "Abbiamo provato a mischiare le carte in difesa, a cambiare qualcosa, ma loro sono andati avanti in fiducia e hanno punito ogni nostra scelta trovando sempre protagonisti diversi nei vari momenti del match.

Il collettivo ha avuto la meglio". E Brianza Casa Basket? "Gara non sufficiente la nostra soprattutto perché dopo un inizio difficile al tiro, ci siamo fatti prendere dalla voglia di accenderci individualmente e non di squadra e in casi così se le percentuali non ti supportano risulta complicato restare dentro la partita". In generale due cose non hanno funzionato: "Non siamo mai riusciti a limitare l’uno contro uno di Piacenza mentre in attacco abbiamo subito la pressione dei loro esterni perdendo diversi palloni".

Ro.San.