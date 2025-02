Basket Serie B - Poule Promozione. Sba, esordio amaro . Oleggio troppo forte

Esordio amaro per la Scuola Basket Arezzo nella seconda fase del campionato di serie B interregionale, quella della poule promozione. In casa di Oleggio, la formazione under 19 dell’Olimpia Milano, la squadra di coach Fioravanti ha tenuto botta fino a metà gara, poi ha dovuto alzare bandiera bianca contro l’altissima intensità e le buone percentuali al tiro dei giovani terribili dell’aretino Michele Catalani, che si sono imposti 80-66 all’ultima sirena. Non è un caso se Oleggio, in stagione regolare, ha conquistato 40 punti sui 44 disponibili e ha toccato una striscia utile di venti vittorie consecutive proprio grazie al successo sugli amaranto.

L’avvio di gara comunque è equilibrato, con la Sba che riesce a replicare alle iniziative dei locali e a chiudere il primo quarto in vantaggio (19-20) grazie a due liberi di Lemmi. Oleggio non ci sta e piazza un parziale di 8-0 a inizio secondo parziale mentre Toia (in foto) prova a tenere a galla i suoi, che accusano i ritmi alti imposti dai padroni di casa su entrambi i lati del campo. La mancanza di precisione al tiro e anche dalla lunetta favorisce l’allungo di Oleggio, che all’intervallo è avanti di undici (39-28). Al rientro dagli spogliatoi gli amaranto provano ad accorciare, ma ogni volta Oleggio è brava a punire Arezzo con una notevole precisione dall’arco. Alla terza sirena la Sba è sotto di 22 lunghezze (63-41) e la partita è virtualmente chiusa. Il merito della Sba, nell’ultimo quarto, è di non abbattersi e di rendere meno netto il divario finale.

Adesso, la squadra di Fioravanti avrà poco tempo per ricaricare le batterie, visto che domenica si torna sul parquet per l’esordio casalingo nella seconda fase contro la Coelsanus Gazzada, con palla a due alle ore 18. In classifica, tenendo conto si ereditano i punti fatti nella prima fase con le squadre del proprio girone, la Sba resta a otto punti, nel gruppetto di squadre che si giocano gli ultimi due posti utili per l’accesso ai veri e propri playoff promozione.

Lu.Amo.