Basket serie B: quindici minuti in equilibrio, poi il break decisivo. Tutto facile per l’Adamant. Renzi e Santiago stendono Casoria

adamant ferrara

80

casoria

64

ADAMANT FERRARA: Pellicano 5, Santiago 17, Solaroli 15, Tio 4, Renzi 17, Caiazza, Marchini 6, Dioli 2, Bellini 2, Casagrande 6, Sackey 6. All. Benedetto

CASORIA: Hahn 14, Taddeo 12, Rota 9, Berra 6, Petracca 3, Mehmedoviq 1, Seck 4, Giorgi 5, Ruggiero 10. All.: Gandini

Arbitri: Wassermann, Gallo e Colussi

Parziali: 16-21, 39-27, 62-44

FERRARA

E venne il primo successo casalingo per l’Adamant, che si conferma superiore alle squadre in lotta per la salvezza, vincendo nettamente lo scontro diretto contro Casoria e rilanciandosi in classifica con cinque vittorie in otto gare.

Se serviva una conferma, che questo gruppo può ambiare alla zona play in, ieri se ne è avuta un’ulteriore conferma.

Gara punto a punto per quindici minuti alla Bondi Arena, poi Santiago e compagni scavano un solco che non verrà più recuperato fino all’ultima sirena, gestendo in grande serenità.

Eppure è Casoria ad uscire più pronta dai blocchi, scappando sul 13-6 grazie a Rota e ai rimbalzi d’attacco. Pur senza l’ex Spizzichini, assente per infortunio, i campani partono meglio, 4 punti di fila di Santiago riducono il gap (15-14 per i campani), ma alla prima sirena guidano gli ospiti 16-21.

Entra Marchini e ne mette 5 di fila, Bellini impatta al 14’ (25-25) e da qui in poi c’è solo Ferrara.

Perchè Solaroli è in giornata sì in attacco e va molto presto in doppia cifra, e perchè Renzi è semplicemente immarcabile per la formazione di Gandini, che le tenta tutte, ma invano.

Da qui in avanti è un crescendo per i ragazzi di Benedetto, che fino all’intervallo piazzano un break importante, che li porta al riposo oltre la doppia cifra di vantaggio, sul 39-27, con 12 punti di Santiago e 8 di Renzi.

Si ricomincia dopo la pausa con sei punti di Solaroli, che valgono il 46-30, poi sale in cattedra ancora Renzi, che porta a scuola tutti con i suoi movimenti di post basso e dopo pochi minuti Ferrara va addirittura sul +25 (58-33 al 25’).

Insomma, non c’è storia e l’ultimo quarto è una lunga passerella con poco pathos, nella quale i campani cercano di uscirne con un gap meno duro possibile, arrivando al massimo a -14.

Ferrara è lì, sorniona, che controlla il match e festeggia una classifica scintillante.

Il prossimo test, proibitivo in casa della Virtus Roma, potrà essere affrontato senza grossi assilli.

Mauro Paterlini