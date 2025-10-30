Acquista il giornale
  4. Basket serie B: quindici minuti in equilibrio, poi il break decisivo. Tutto facile per l’Adamant. Renzi e Santiago stendono Casoria

Primo successo casalingo contro una rivale salvezza. Ma Ferrara è parsa. di un’altra categoria.

di Redazione Sport
30 ottobre 2025
Diciassette punti in ventuno minuti per Andrea Renzi, semplicemente inarrestabile per la difesa di Casoria (Foto Business Press)

adamant ferrara

80

casoria

64

ADAMANT FERRARA: Pellicano 5, Santiago 17, Solaroli 15, Tio 4, Renzi 17, Caiazza, Marchini 6, Dioli 2, Bellini 2, Casagrande 6, Sackey 6. All. Benedetto

CASORIA: Hahn 14, Taddeo 12, Rota 9, Berra 6, Petracca 3, Mehmedoviq 1, Seck 4, Giorgi 5, Ruggiero 10. All.: Gandini

Arbitri: Wassermann, Gallo e Colussi

Parziali: 16-21, 39-27, 62-44

FERRARA

E venne il primo successo casalingo per l’Adamant, che si conferma superiore alle squadre in lotta per la salvezza, vincendo nettamente lo scontro diretto contro Casoria e rilanciandosi in classifica con cinque vittorie in otto gare.

Se serviva una conferma, che questo gruppo può ambiare alla zona play in, ieri se ne è avuta un’ulteriore conferma.

Gara punto a punto per quindici minuti alla Bondi Arena, poi Santiago e compagni scavano un solco che non verrà più recuperato fino all’ultima sirena, gestendo in grande serenità.

Eppure è Casoria ad uscire più pronta dai blocchi, scappando sul 13-6 grazie a Rota e ai rimbalzi d’attacco. Pur senza l’ex Spizzichini, assente per infortunio, i campani partono meglio, 4 punti di fila di Santiago riducono il gap (15-14 per i campani), ma alla prima sirena guidano gli ospiti 16-21.

Entra Marchini e ne mette 5 di fila, Bellini impatta al 14’ (25-25) e da qui in poi c’è solo Ferrara.

Perchè Solaroli è in giornata sì in attacco e va molto presto in doppia cifra, e perchè Renzi è semplicemente immarcabile per la formazione di Gandini, che le tenta tutte, ma invano.

Da qui in avanti è un crescendo per i ragazzi di Benedetto, che fino all’intervallo piazzano un break importante, che li porta al riposo oltre la doppia cifra di vantaggio, sul 39-27, con 12 punti di Santiago e 8 di Renzi.

Si ricomincia dopo la pausa con sei punti di Solaroli, che valgono il 46-30, poi sale in cattedra ancora Renzi, che porta a scuola tutti con i suoi movimenti di post basso e dopo pochi minuti Ferrara va addirittura sul +25 (58-33 al 25’).

Insomma, non c’è storia e l’ultimo quarto è una lunga passerella con poco pathos, nella quale i campani cercano di uscirne con un gap meno duro possibile, arrivando al massimo a -14.

Ferrara è lì, sorniona, che controlla il match e festeggia una classifica scintillante.

Il prossimo test, proibitivo in casa della Virtus Roma, potrà essere affrontato senza grossi assilli.

Mauro Paterlini

