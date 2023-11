Basket serie b. Rimadesio ritrova forza e carattere

L’inizio non è stato dei più confortanti: 9-0 Cassino, poi 11-2 e dopo metà quarto Edoardo Gallazzi costretto a utilizzare subito un time out. Poi per fortuna il trend si è capovolto, contro-break di 8-0, equilibrio ristabilito e poi l’allungo nel secondo quarto sostanzialmente mantenuto fino alla sirena (74-63). Emerge Maspero con i suoi 20 punti, Baldini c’è (14), anche Valsecchi (11). "Le ultime due partite, in cui siamo quasi sempre stati sotto nel punteggio, ci avevano leggermente sgonfiato a livello di carica ed energia mentale. E nei primi minuti tutta la tensione è venuta fuori. Poi abbiamo alzato il livello della difesa, vinto gli uno contro uno e messo quella fisicità che ultimamente ci era un po’ mancata e su cui stiamo lavorando", la prima parte dell’analisi dell’allenatore che poi si sposta sull’attacco. "Abbiamo faticato un po’ a leggere tutte le situazioni di cambio a cui dobbiamo abituarci. Per come siamo fatti, sarà un modello di difesa che ritroveremo spesso e quindi servono armi e soluzioni sempre pronte. Quando riusciamo a metterle in pratica esprimiamo la pallacanestro che vorrei sempre. Un gioco corale, con più passaggi e meno palleggi". Si è rivisto in campo per qualche minuto, all’inizio, Simone Caglio, all’esordio in campionato.

Ro.San.