Basket Serie B: sconfitta in casa dall’Umbertide. Stop dopo quattro successi per la Number 8

Si interrompe a quattro successi (Pontedera, Senigallia, Orvieto e Piombino) la striscia vincente della Number 8 Medicina Unica che, al palasport di Massa, è superata dalla Pallacanestro Umbertide 59-73 (parziali 18-17, 31-36, 47-59) nella gara valida per l’anticipo dell’11ª giornata del campionato interregionale di serie B femminile. Partita sottotono delle apuane, caratterizzata da una scarsa intensità difensiva che comunque consente loro di chiudere a +1 al primo intervallo breve e a -5 a metà gara (parziale secondo tempino 13-19). Nonostante le precise indicazioni di coach Fabrizio Sturlese, al rientro in campo le bianconere non riescono a cambiare marcia e all’ultimo intervallo si trovano a -12 (parziale terzo tempino 16-23). Nell’ultimo e decisivo quarto, le ospiti controllano agevolmente gli sterili tentativi della Number 8 di riavvicinarsi, salgono fino a +19 e chiudono a +12 (parziale 12-14). Partita da dimenticare in fretta per le ragazze di coach Sturlese.

Lo score: Mbaye 6, Maiocchi 2, Serpellini 10, Ratti 3, Amadei 4, Guerrieri 14, Candelori 12, Varone 4, Giazzon, Murgese 4.

ma.mu.