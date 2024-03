Basket serie B. Seconda fase, vincono le squadre del girone C. Ora Ferrara deve confermarsi in trasferta

La prima giornata del Play-In Gold ha visto tutte e quattro le squadre del girone C, quello in cui era inserita anche Ferrara, avere la meglio sulle formazioni del girone D, a confermare il trend che vedeva il raggruppamento emiliano-lombardo sulla carta più competitivo di quello veneto-friulano. Al successo casalingo di sabato sera dei biancazzurri contro Pordenone, sono infatti seguite le affermazioni della Sangiorgese su Bergamo (67-74), di Fidenza su Oderzo (55-73) e di Pizzighettone su Gardone (61-62), e il dato che salta immediatamente all’occhio è che si è trattato di tre colpi fuori casa, quindi ancor più esplicativi della forza delle "quattro sorelle" dell’ovest. Se Ferrara ha dimostrato appieno il suo valore, lo stesso si può dire di una profondissima Sangiorgese, forse la squadra più quadrata del lotto che ha aggiunto settimana scorsa al proprio roster l’esterno ex Ravenna Marco Restelli, e al momento si candida come la favorita numero uno per il miglior piazzamento al termine della seconda fase.

L’exploit di Fidenza sul campo di una Oderzo priva del "bomber" Dal Pos si poteva pure prevedere, mentre a sorprendere di più è stato il colpo di Pizzighettone sul parquet della Gardonese, prossima avversaria di Ferrara Basket.

Priva di due pedine importanti come Beghini e Zampolli, la formazione cremonese ha rimontato nella ripresa dopo un brutto primo tempo ed è andata a vincere in casa di Davico e compagni.

La classifica vede quindi la Sangiorgese confermarsi al primo posto a quota 10 punti, inseguita da un quartetto a 8 con Bergamo, Fidenza, Ferrara e Pordenone; poi Pizzighettone e Gardonese a 6, e a chiudere Oderzo con 2 punti. L’equilibrio continua a farla da padrone, e la sensazione è che la truppa di Benedetto non possa concedersi passi falsi nonostante il calendario le metta ora davanti due trasferte consecutive: vincere domenica significherebbe mettere a quattro punti di distanza Gardone, e guardare di conseguenza con più tranquillità agli impegni successivi.

Fondamentale resta centrare i primi sei posti, ma un occhio verso l’alto lo si può dare, per guadagnarsi almeno al primo turno il fattore campo.

Jacopo Cavallini