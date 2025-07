Basket serie B: serve ancora tempo per lo spot di play. Adamant, scelta in regia tra Corgnati e Pellicano

E’ corsa a due per il ruolo di playmaker titolare dell’Adamant, che si affaccia al prossimo campionato di B Nazionale da neopromossa con tanta voglia di fare bene. Alle ufficialità di Renzi, Santiago, Solaroli e Casagrande dovrebbero ben presto aggiungersi quelle di Marchini, Sackey, Tio, Dioli e Bellini, quest’ultimo in arrivo da Fidenza, e a quel punto mancherebbe solo un tassello in cabina di regia per chiudere l’organico. A meno di clamorose evoluzioni non sarà Yankiel Moreno, la cui richiesta è troppo alta per le casse dei biancazzurri, che cercano a questo punto un profilo più giovane in rampa di lancio nella terza serie nazionale. Il duello è tra Matteo Corgnati e Niccolò Pellicano, i due profili più attenzionati dal management estense, che nelle prossime ore scioglierà il nodo e affonderà per uno di questi due nomi. Corgnati, classe 2004, è reduce da un campionato importante ed avrebbe qualche sirena pure dalla A2, motivo per cui il ragazzo ha preso tempo, stuzzicato dall’offerta di Ferrara ma anche dall’ipotesi di provare il salto di categoria. 189 cm per 90 kg, piace molto a coach Benedetto, che lo ha seguito nella scorsa stagione quando ad Omegna, formazione di medio-alta classifica, Corgnati ha chiuso con 9.3 punti, 3.6 rimbalzi e 2.6 assist in 23 minuti di utilizzo, cifre interessanti per un profilo comunque in evoluzione che l’Adamant vorrebbe far sbocciare definitivamente con un ruolo da protagonista nel proprio roster. L’alternativa è rappresentata da Niccolò Pellicano, due anni in più di Corgnati, che a San Severo era il play titolare ed ha chiuso con 8.2 punti e 4.3 assist in 25 minuti sul parquet; meno prestante fisicamente dell’ex Omegna, 182 cm per 72 kg, se ne parla comunque come di un giocatore solido, già con diversi anni di esperienza alle spalle in B1, in una piazza importante come Mestre, e anch’esso apprezzato dall’entourage biancazzurro. Le prossime ore saranno chiarificatrici in una direzione o nell’altra, Ferrara non vuole aspettare tanto per scegliere il suo metronomo, e la sensazione è che al massimo entro la metà della prossima settimana ci sarà l’affondo decisivo.

j.c.